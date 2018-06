Trong 20 năm qua, đã có tới 13 cuộc đua tại Canada đã bị gián đoạn bởi xe an toàn. Năm 1999 và 2007 đều đã chứng kiến tới 4 lần xe an toàn xuất hiện trên đường đua với tổng cộng quãng đường 19 vòng. Nhưng tất cả đều không thể bằng chặng đua lịch sử vào năm 2011 dưới trời mưa, 32 trên tổng số 70 vòng được hoàn thành đằng sau xe an toàn cộng thêm 2 tiếng tạm dừng do mưa lớn, tạo ra cuộc đua F1 dài nhất.

Xe an toàn đã xuất hiện ở 13 cuộc đua kể từ năm 1998

Vettel đã giành được pole, chiến thắng và dẫn đầu trong tất cả các vòng đua, qua đó có được hat-trick tại Canadian GP năm nay. Đây chính là hat-trick thứ 2 của người từng 4 lần vô địch Thế giới cùng với Ferrari, lần đầu tiên là tại Singapore trong năm đầu tiên anh đua cho đội đua nước Ý.

Và đăc biệt hơn trong cả 2 cuộc đua này, người ngăn cản Vettel không thể giành được vòng chạy nhanh nhất là Daniel Ricciardo. Tay đua người Australia mới là người thiết lập fastest lap ở Canadian GP vào vòng đua thứ 70 nhưng kết quả chỉ tính tới hết vòng thứ 68 nên vinh dự đó thuộc về người đồng đội Max Verstappen.

Hơn nữa, chiến thắng vừa qua cũng chính là danh hiệu thứ 50 trong sự nghiệp Vettel nhận được ở trên bục cao nhất của podium, lần thứ 11 cùng với đội đua Ferrari. Anh mới là tay lái thứ 4 trong lịch sử chạm tới mốc 50 chiến thắng F1, cùng với Alain Prost, Hamilton và Michael Schumacher.

Thêm vào đó là pole thứ 54 và podium thứ 103 đã giúp anh lấy lại được vị trí số 1 trên BXH cá nhân từ tay đối thủ của Mercedes. Với Ferrari, họ đã có được pole đầu tiên sau 17 năm, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên sau 14 năm chờ đợi.

Chiến thắng Ferrari đã chờ đợi trong 14 năm

Tay lái còn lại của Ferrari Kimi Raikkonen lại chỉ có được hạng 6 về đích nhưng vẫn giúp đội đua rút ngắn khoảng cách với Mercedes trên BXH. Dù vậy, anh đã có chặng đua thứ 27 liên tiếp mà không thể cải thiện vị trí ở cú xuất phát, nghĩa là thứ hạng của anh sau khi vòng 1 kết thúc không khác gì hoặc thấp hơn so với khi bắt đầu cuộc đua.

Thành tích đó cùng với chuỗi hơn 100 chặng đua không biết mùi chiến thắng là hai thông số mà ‘người tuyết’ cần sớm phá bỏ để có thể giúp Ferrari giành chức vô địch trong mùa giải này.

Tay đua về thứ 2 là Valtteri Bottas, người đã có lần thứ 4 liên tiếp giành được podium trên đất Canada và cũng là lần thứ 4 trong mùa giải này anh về đích thứ 2 mà vẫn chưa thể giành chiến thắng. Dù vậy thành tích này cũng giúp anh lấy lại hạng 3 trên BXH từ tay Ricciardo nhưng chỉ hơn đối thủ đúng 2 điểm.

Max Verstappen là cái tên còn lại trên podium, thành tích như để quên đi nỗi thất vọng cách đây 12 tháng, khi anh cũng đã có một cú xuất phát ấn tượng nhưng lại phải bỏ cuộc vì vấn đề kỹ thuật.

Valtteri Bottas đã có podium lần thứ 4 liên tiếp tại Montreal

Lewis Hamilton thì lại có một cuộc đua đầy vất vả khi gặp những vấn đề với chiếc xe, nên vị trí thứ 5 khi về đích là điều anh rất vui mừng đạt được. Trong quá khứ kể từ năm 2007, ngoại trừ 3 lần anh phải bỏ cuộc thì trong những cuộc đua còn lại ở Canada anh đều đứng trên bục podium.

Thành tích hạng 5 là kết quả tệ nhất của nhà ĐKVĐ tại trường đua Gilles Villeneuve và chấm dứt luôn chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại đây. Anh cần ít nhất 1 năm nữa mới có thể san bằng kỷ lục 7 lần về nhất ở chặng đua này.

Alonso sau chuỗi 5 chặng đua đầu tiên đều về đích trong top có điểm thì anh đã bỏ cuộc ở 2 chặng đua gần nhất. Lần DNF tại Canada này đã là lần thứ 8 trong 16 năm tay lái người Tây Ban Nha không thể hoàn thành 70 vòng đua vòng quanh trường đua Gilles Villeneuve. Nếu như điều này tiếp tục xảy ra thì Alonso càng có lý do để chuyển sang đua tại IndyCar vào năm 2019 để có thể theo đuổi giấc mơ giành được Triple Crown danh giá của đua xe Thế giới.

Fernando Alonso bị DNF thất vọng trong chặng đua thứ 300

Carlos Sainz cùng Nico Hulkenberg có chặng thứ 4 mùa giải này đều về đích trong top 10, thành tích chỉ thua 3 đội đua hàng đầu. Với riêng Sainz, anh cùng với 4 cái tên Vettel, Raikkonen, Hamilton và Ricciardo là những người duy nhất xuất phát cả 7 chặng đua đã qua trong top 10, với Monaco là nơi anh có được vị trí bắt đầu cao nhất, thứ 8.

Romain Grosjean đã có được thành tích cao nhất trong sự nghiệp tại đây năm 2012, khi anh đua cho Lotus và về thứ 2, sau đó có thêm 1 lần nữa tại chặng US GP năm 2013. Nhưng hiện tại anh đang bắt đầu mùa giải 2018 khá tệ khi chưa thể ghi điểm trong 7 chặng, dù đã nỗ lực về thứ 12 tại Canada vừa qua.

Tay lái người Pháp cũng là người nắm giữ chuỗi không thể ghi điểm dài nhất trong các tay đua hiện tại với 11 chặng, kéo dài từ khi anh về thứ 9 tại Nhật Bản tháng 10 năm ngoái.

Tân binh Charles Leclerc tiếp tục giữ phong độ ấn tượng

Lance Stroll đã có chặng đua trên sân nhà xuất sắc vào năm ngoái và có lần đầu tiên ghi điểm tại F1, tuy nhiên năm nay anh đã bị loại ngay từ vòng đua đầu tiên khi đã va chạm mạnh với Brendon Hartley khiến cả hai có lần DNF đầu tiên của 2018. Còn với Charles Leclerc, tay lái trẻ đến từ Monaco tiếp tục thể hiện tài năng của mình khi có chặng thứ 3 về đích trong top 10 cho Sauber.

Ngoài ra, thành tích lọt vào Q2 trong chặng thứ 4 liên tiếp của anh cũng đã san bằng thành tích năm 2014 của cựu tay lái Sauber Adrian Sutil.

Thêm một chặng đua với nhiều thành tích nổi bật và những cột mốc mới đã được tạo ra, từ đó, cuộc đua cho ngôi vô địch trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với khoảng cách sít sao giữa Vettel và Hamilton. Chặng đua thứ 8 sẽ trở lại châu Âu với sự trở lại sau một thập kỷ của nước Pháp, với trường đua Paul Ricard.

VietBao.vn