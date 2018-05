Spanish GP diễn ra cách đây 2 tuần có thể nói là một kỷ niệm đáng quên của tập thể đội đua Ferrari khi Vettel không thể có được chiến thắng và anh cũng không phải là người về trong tốp 3 tay đua dẫn đầu. Thậm chí người đồng đội của Vettel là Raikkonen còn kém may mắn hơn khi không thể hoàn thành cuộc đua.

Đường đua Monte Carlo đầy vẻ quyến rũ

Hamilton đã có chiến thắng thứ 2 cho Mercedes trong mùa giải này ở cuộc đua Tây Ban Nha vừa qua. Anh đang tạm chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm nhiều hơn Vettel và sau cuộc đua

Tín hiệu xe an toàn đã xuất hiện trong tất cả 5 cuộc đua của mùa giải và nó cũng đã góp phần làm cho những kết quả cuối chặng đua trở nên bất ngờ. Và cuộc đua ở Tây Ban Nha 2 tuần trước, tín hiệu xe an toàn xuất hiện ảo khiến cho tập thể Ferrari mắc phải một sai lầm nghiêm trọng và để tuột mất vị trí thứ 2 của Vettel khi sử dụng chiến thuật 2 pitstop so với các đối thủ còn lại.

Xe an toàn chỉ là một yếu tố ảnh hưởng kết quả cuối cùng của cuộc đua, nhưng nhìn lại vấn đề của Ferrari sâu xa hơn còn nằm ở yếu tố kỹ thuật. Những chiếc SF71H chưa thực sự thích nghi với những bộ lốp trung bình và cứng của Pirelli, họ mất tốc độ và bị mài mòn nhanh hơn so với những chiếc xe khác. Vấn đề mà trước đây Mercedes cũng đã phải rất đau đầu.

Ở Monaco, những chiếc xe không phải vận hành hết công suất khi kết cấu đường đua là những con phố hẹp và ngoằn ngòe, vị trí tốt có được trong ngày đua phân hạng sẽ là một lợi thế không nhỏ trong ngày đua chính thưc. Xe an toàn cũng là một đặc sản của Monaco khi hầu hết các cuộc đua diễn ra ở đây ít nhiều đều có những va chạm và cần đến sự xuất hiện của xe an toàn.

Những tay lái cần thực sự tỉnh táo trong những tình huống tranh chấp. Vì như đã nói, với kết cấu là những con phố và chiều rộng khá nhỏ, nếu không tỉnh táo trong các pha tranh chấp, va chạm sẽ có thể xảy ra.

Cùng với sự xuất hiện gần như chắc chắn của xe an toàn trong cuộc đua ở Monte Carlo, chiến thuật cũng sẽ giữ vai trò quan trọng trong thắng lợi cuối cùng của các tay đua. Thời gian ra vào pit phải được tính toán hợp lý. Sẽ mất rất nhiều thời gian cho một chiếc xe sau khi ra pit và vướng phải tốp đông vì khả năng vượt mặt là rất khó khăn.

Lốp Hyber-soft lần đầu tiên được sử dụng trong mùa giải này

Raikkonen, không gặp may mắn trong cuộc đua ở Tây Ban Nha khi anh không thể hoàn thành cuộc đua do sự cố kỹ thuật và để một mình Vettel phải chống chọi với bộ đôi của Mercedes và Red Bull. Sự hỗ trợ hiệu quả của Raikkonen trong cuộc đua ở Monaco có thể sẽ mang lại được sự thành công cho Vettel như cách mà họ đã có được chiến thắng 1-2 trên đường đua này trong mùa giải trước.

3 bộ lốp mềm nhất trong hệ thống lốp của Pirelli là Đỏ (Super-soft), Tím (Ultra-soft) và Hồng (Hyber-soft) sẽ được cung cấp cho các đội đua ở Monaco. Vettel, Raikkonen và Ricciardo lần lượt là các tay đua trên podium ở Monaco trong mùa giải 2017, trong lần trở lại mọi sự tập trung đang đổ dồn về 2 tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Vettel và Hamilton.

Tuy nhiên mọi sai lầm đều phải trả giá khi với đặc tính là một cuộc đua diễn ra ngay trên các con phố với đường đua khá hẹp và nhiều góc cua gắt, các tay đua cần tập trung cao độ cho phần việc của mình và sẽ không có nhiều thời gian để có thể giành lại vị trí nếu một tay đua nào đó mất tập trung và bị vượt mặt. Khả năng đảo lộn vị trí do sự xuất hiện của xe an toàn là khá cao và nó cũng là nét đặc trưng của Monaco GP, mang đến nhiều sự phấn khích cho các tín đồ tốc độ.

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua chính (race): 20g10 Chủ Nhật 27/5.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng thắng chặng: Hamilton Vettel Verstappen Bottas Raikkonen

F1 2018 Theo bạn, ai sẽ là tay đua vô địch F1 2018? Hamilton Vettel Rosberg Raikkonen Ricciardo Verstappen Alonso Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn