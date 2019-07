Sự kiện:

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Vettel lấy lại danh dự của người từng 4 lần vô địch

Verstappen sau cú depart tệ và cú spin ở đầu cuộc đua tưởng như không thể chiến thắng tại chặng này nhưng trải qua bao biến cố và pit-stop xuất sắc, tay lái trẻ người Hà Lan một lần nữa trở thành người chiến thắng xứng đáng.

Anh đã có được chiến thắng thứ 2 trong năm trước hàng ngàn khán giả nhà đã nhuộm cam khán đài cổ vũ cho anh. Nhà “bò húc” còn được hưởng niềm vui nhân đôi khi Daniil Kvyat đã trở lại podium sau hơn 3 năm và đem lại chiếc cúp đầu tiên cho Toro Rosso sau 11 năm với thành tích ấn tượng tại Đức với màn trình diễn không mắc sai lầm nào.

Albon cũng có được vị trí thứ 6 giúp đội đua có chặng đua thành công nhất lịch sử trong khi Stroll và Sainz cũng kiếm được những điểm số quý giá cho Racing Point và McLaren với vị trí thứ 4 và 5 tại chặng đua này. 4 vị trí ghi điểm cuối cùng thuộc về hai đội đua dùng động cơ Ferrari, Alfa Romeo với vị trí thứ 7-8 và Haas thứ 9-10. Gasly lẽ ra cũng có thể ghi điểm nhưng vụ va chạm với Albon ở những vòng cuối khiến anh không giành được điểm nào.

Một chặng đua hiếm thấy với đầy đủ loại lốp được sử dụng

Một chặng đua không thể nào quên tại Đức vừa khép lại nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đua nữa trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, chặng thứ 12 diễn ra tại trường đua Hungaroring, Hungary vào cuối tuần này, từ 02 đến 04/08 tới.

