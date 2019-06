Sự kiện:

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Daniil Kvyat sau khi thay mới bộ phận động cơ đốt trong (ICE) thứ 4, MGU-K, phần dự trữ năng lượng (ES) và điều khiển điện tử (CE) thứ 3 vào ngày thứ 6 khiến anh phải xuất phát cuối đoàn đua, Toro Rosso tận dụng cơ hội này để thay mới nốt bộ phận sạc turbo (TC) và MGU-H thứ 4 để có một chiếc xe hoàn toàn “mới” cho cuộc đua này.

Đồng hành cùng tay lái người Nga ở hàng cuối cùng là George Russell, khi tay lái của Williams cũng thay thế mới phần ES và CE thứ 3 (phạt 15 bậc) và sẽ xuất phát thứ 19 bởi án phạt của Kvyat là lớn hơn.

Khán giả Pháp cuồng nhiệt tràn ngập các khán đài

Chiều chủ nhật sẽ tiếp tục là một buổi chiều khắc nghiệt nữa tại Le Castellet khi nhiệt độ không khí là 26 độ C còn đường đua lên tới gần 53 độ C. Theo dự báo của Pirelli, đối với các chiếc xe xuất phát lốp Medium C3, họ sẽ vào pit khoảng vòng 25-30 để thay lốp Hard C2 đi tới hết cuộc đua.

Còn với những người xuất phát lốp Soft C4 (chỉ có Pierre Gasly và Antonio Giovinazzi), giới hạn cần phải vào pit sẽ là trước vòng 18 hoặc có thể sớm hơn do điều kiện nắng nóng và thay bộ lốp Hard đi tới hết cuộc đua 53 vòng. Tất nhiên không ngoại trừ khả năng 2 pit-stop xảy ra nếu có những biến cố trên đường đua này dù nó rất nhỏ.

Cơ hội lớn nhất của Charles Leclerc và Ferrari để có thể thách thức Mercedes chính là ở khúc cua đầu tiên, dù nó không hề dễ dàng sau những gì xảy ra vào năm ngoái. Max ở hạng 4 sẽ chờ đợi và hy vọng những biến cố xảy ra ở phía trên để nhắm tới podium tại Pháp.

Trong khi đó Vettel ở hạng 7 sẽ cần cải thiện vị trí nhanh nhất có thể nếu muốn tiếp tục lọt vào top 3 trước khi tính đến thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên tất cả những diễn biến trên đều không thể xảy ra với một trong những cú xuất phát ổn định nhất của tất cả 20 chiếc xe trong nhiều chặng đua đã qua.

McLaren tấn công top đầu không thành ở vòng 1

Trong nhóm dẫn đầu, bộ đôi McLaren là những người tự tin nhất và đã nhăm nhe tấn công Max Verstappen ở phía trên nhưng với một chiếc xe nhỉnh hơn đã giữ vững được vị trí của mình. Từ đó, Vettel ở hạng 7 cũng không thể cải thiện vị trí, thậm chí anh còn bị Daniel Ricciardo và Gasly vượt qua ở giai đoạn đầu của cú xuất phát nhưng anh đã lấy lại được vị trí ở cua 1 do cả hai phải phanh sớm vì hết đường.

Tất cả 20 chiếc xe an toàn vượt qua vòng đua đầu tiên tuy nhiên với Sergio Perez, anh buộc phải chạy ra ngoài ở cua 3 và bị điều tra bởi lý do rời đường đua và giành lợi thế so với các đối thủ trên đường (vài vòng sau anh đã nhận án phạt 5s).

Như thường lệ, DRS bắt đầu được sử dụng từ vòng 3 nhưng kể cả với sự trợ giúp này, anh không dễ dàng vượt qua hai chiếc xe McLaren màu cam phía trên. Phải tới vòng 6, tay lái #5 mới có thể vượt qua được Lando Norris và hai vòng sau đến lượt Carlos Sainz để vươn lên hạng 5 nhưng lúc này khoàng cách với Max phía trước đã là gần 8 giây.

Trong khi đó, một trong hai tay lái xuất phát lốp Soft, Giovinazzi bắt đầu tỏ ra không thể trụ vững khi liên tục bị bộ đôi Renault cùng người đồng đội Kimi Raikkonen vượt qua. Vì thế anh buộc phải vào pit ngay ở vòng 8 và rơi xuống cuối đoàn đua.

Vettel khá vất vả mới vượt qua bộ đôi của McLaren

Dù vậy với Gasly, anh chạy trên một chiếc xe mạnh hơn so với Giovinazzi nên có khả năng giữ lốp tốt hơn và chạy được quãng đường dài hơn đối thủ. Nhưng tay lái người Pháp có một mối quan tâm khác đến từ phía sau, đó là Ricciardo, người dần dần rút ngắn khoảng cách từ vị trí thứ 9 phía sau. Để vượt qua chiếc xe Red Bull dù đang chạy trên bộ lốp mòn vẫn là điều không hề đơn giản, vì thế Renault đã quyết định đưa tay lái người Australia vào pit nhằm undercut đối thủ ở vòng 17.

“Bò húc” phản ứng ngay tức khắc ở vòng tiếp theo nhưng Ricciardo khi trở lại đường đua đã có khoảng đường thông thoáng giúp anh tận dụng tốt bộ lốp mới đề push. Từ đó dù Gasly sau khi rời pit vẫn đứng trước chiếc xe Renault nhưng đã bị vượt mặt trên đoạn thẳng với sự hỗ trợ của DRS và thất bại trong cuộc chiến này.

Ngay sau đó, top dẫn đầu thực hiện lượt pit của mình, bắt đầu từ Verstappen. Ferrari chơi chiến thuật tâm lý với Red Bull khi trao đổi với Vettel, lúc này chỉ còn thua Max hơn 3s, rằng nếu Max vào pit thì anh ở lại đường đua và ngược lại.

Chiến thuật này đã được Mercedes sử dụng rất nhiều lần trước đây. Leclerc cũng vào pit ngay sau Verstappen 1 vòng nhằm ngăn chặn bất kỳ rủi ro nào có thể có. Sau đó là Bottas, Vettel rồi Hamilton, đồng nghĩa với việc tay lái #44 vẫn là người duy nhất dẫn đầu cuộc đua từ đầu tới thời điểm sau pit-stop.

Gasly có thêm một cuộc đua sân nhà gây thất vọng

Đến vòng 30, chỉ còn 3 tay đia xuất phát lốp Hard chưa vào thay lốp, đó là Raikkonen, Hulkenberg và Stroll. Họ có thể là những nhân tố tạo sóng gió ở nhóm giữa trong những vòng cuối trên bộ lốp Medium so với các tay đua chạy stint 2 bằng lốp Medium như bộ đôi McLaren và Ricciardo.

Lần lượt Raikkonen và Hulkenberg vào pit và họ đã vượt qua được Gasly, khiến tay lái của Red Bull rơi ra ngoài top 10 mà gần như không thể đáp trả. Tay lái của Racing Point vào pit ở vòng 40 và khi trở lại đường đua anh xếp thứ 13, không có nhiều cơ hội ghi điểm ở chặng này.

Sau khi tất cả thực hiện lượt pit của mình, bộ đôi McLaren trở lại hai vị trí thứ 6 và 7, sẽ gần như chắc chắn là vị trí về đích của họ nhưng Norris lại tỏ ra không muốn an bài sớm phía sau người đồng đội. Anh rút ngắn khoảng cách với Sainz xuống còn dưới 2 giây nhưng đúng lúc này, chiếc xe của anh bông nhiên gặp vấn đề. Kỹ sư chính của Norris nói qua radio rằng anh không thể sử dụng DRS khi cần và xe không ổn định, nhiều khả năng do mất áp suất thủy lực.

Không chỉ mất cơ hội vươn lên và anh còn đối mặt nguy cơ bị Ricciardo phía sau tấn công. Khoảng cách hơn 5s dần dần rút ngắn xuống còn 1,5s khi chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc. Tuy nhiên đúng thời điểm đó, người dẫn đầu Hamilton tới băt vòng cả hai tay đua khiến khoảng cách giờ xuống 1s có thể sử dụng DRS.

Và tay lái #3 của Renault đã vượt qua Norris ở cuối đoạn thẳng Mistral nhưng khi tới khúc cua anh đã lao ra ngoài và khi trở lại dường như đã cản trở Norris khiến tay lái McLaren một lúc mất 3 vị trí do Raikkonen và Hulkenberg ở ngay phía sau. Cuối cùng thứ tự về đích 4 vị trí cuối top 10 là Ricciardo, Raikkonen, Hulkenberg và Norris nhưng vụ va chạm sẽ bị điều tra sau chặng.

2 tiếng sau, sau khi trao đổi với 3 tay đua liên quan (ngoại trừ Hulkenberg), giám sát FIA đã quyết định Ricciardo phải nhận 2 án phạt 5s vào thành tích cuối, 1 là do trở lại đường đua gây cản trở cho Norris và 2 là chạy bên ngoài giới hạn đường và giành lợi thế để vượt qua Raikkonen ở đoạn thẳng sau đó.

Kết quả này đã khiến tay lái Renault từ hạng 7 rơi xuống hạng 11 (sau khi cộng 10s) không có điểm tại French GP trong khi 3 tay đua còn lại cùng Gasly được đôn lên 1 bậc và là 4 tay đua xếp từ hạng 7-10 ghi điểm.

Norris giành được Driver of the Day tại French GP 2019

Hamilton đã có một cuộc đua làm chủ và anh là người cán đích đầu tiên, giành được hat-trick ở chặng này (pole, dẫn đầu tất cả vòng đua và chiến thắng chặng). Leclerc đã tạo áp lực lên Bottas ở 2 vòng cuối khi khoảng cách là dưới 1s nhưng thời gian không đủ, giúp cho Mercedes có thêm 1 chiến thắng 1-2 ở chặng này còn tay lái trẻ của Ferrari có podium thứ 2 liên tiếp.

Max duy trì thành tích cán đích trong top 5 còn Vettel đã vào pit ở vòng áp chót và thiết lập vòng chạy nhanh nhất ở vòng cuối cùng với thành tích 1 phút 32,740s và giành lại 1 điểm từ tay Hamilton. Sainz có lần thứ 2 trong 3 chặng gần nhất về hạng 6 và tiếp tục củng cố hạng 4 trên BXH đội đua.

Chặng đua thứ 9 sẽ diễn ra vào tuần tới tại trường đua Red Bull Ring, nước Áo, từ ngày 28 đến 30/06 tới.

