Renault trở lại với thành tích cao

Từ những dữ liệu đó, có thể nói rằng lốp Hard không phải là bộ lốp phù hợp nhất trong buổi chiều Chủ nhật nắng nóng ở Montreal. Dẫu vậy, đó là lựa chọn duy nhất với nhóm dẫn đầu khi vào pit bởi họ đang chạy lốp Medium trong stint đầu tiên.

Và tới vòng 27, sớm hơn so với dự đoán, Vettel là người đầu tiên trong top 3 vào pit, thay bộ lốp Hard. Hamilton đáng lẽ ra phải vào pit ngay vòng tiếp theo nhưng Mercedes cho đó là một thời điểm không phù hợp nên họ đã chờ thêm 1 vòng nữa và điều đó khiến mọi cơ hội vươn lên sau khi pit biến mất.

Sau đó lần lượt Bottas và Leclerc cũng thực hiện lượt thay lốp của mình và top 3 không có gì thay đổi, thậm chí Leclerc còn bị bỏ xa hơn do Ferrari gọi anh vào quá muộn.

Còn với tay lái #77, anh thành công vượt qua Hulkenberg nhờ lượt pit-stop và nhiệm vụ đã đơn giản hơn khi chỉ cần vượt thêm Daniel Ricciardo. Nhưng đó lại là một “bài toán” không hề đơn giản khi tay lái Australia đang có một vị trí cao ở chặng đua này và sẽ quyết tâm phòng thủ nó bằng mọi giá.

Với một chiếc xe mạnh hơn về mọi mặt Bottas liên tục tấn công Ricciardo với sự hỗ trợ của hệ thống DRS, dù vậy phải mất tới 4 vòng anh mới có thể đánh bại cựu tay đua Red Bull và vươn lên hạng 5, sẽ là hạng 4 sau khi Max thực hiện lượt pit duy nhất của mình. Trở lại top đầu, Vettel tạo ra được khoảng cách lến tới gần 5 giây với Hamilton nhưng nhà ĐKVĐ lại tỏ ra nhỉnh hơn trên bộ lóp Hard và dần dần thu hẹp khoảng cách với tay lái Ferrari.

Hamilton tạo áp lực lên Vettel khi chuyển sang lốp Hard

Đến vòng 40 khoảng cách đã rút xuống còn 1 giây và Hamilton đã có thể sử dụng hệ thống DRS để tấn công Vettel trong những vòng tiếp theo. Tuy nhiên đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản bởi cả hai sẽ phải bắt vòng những chiếc xe chậm hơn và Vettel cũng sẽ có được DRS từ những tình huống đó. Chính vì vậy Ferrari vẫn có thể yên tâm giữ khoảng cách an toàn trong những vòng tiếp theo.

Nhưng bước ngoặt đã xảy ra ở vòng 48 ở sector 1, Vettel đã mắc lỗi ở cua 3 và đi ra khỏi đường đua, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại racing line đồng thời khi Hamilton đang tiến đến vị trí đó.

Vettel đã ép Hamilton vào sát tường khiến anh không thể tận dụng lợi thế từ sai lầm đối thủ và anh không hài lòng với việc mình buộc phải phanh nhằm tránh một vụ tai nạn xảy ra. Tình huống đã được giám sát của FIA để ý tới và điều tra và rất có khả năng có một án phạt được ban hành.

Từ đó dẫn đến tình huống khiến Vettel mắc lỗi và bị phạt

Và khoảng 10 vòng sau FIA cho rằng tay lái Ferrari mắc lỗi và đã quyết định Vettel bị phạt 5s vào thành tích cuối cùng do anh đã trở lại đường đua và gây nguy hiểm cho tay lái khác. Đây là một quyết định nặng tay và nhiều người cho rằng không cần thiết nếu xét đến việc Vettel mất kiểm soát xe khi đi qua bãi cỏ và không thể đưa chiếc xe an toàn như ý muốn của FIA.

Án phạt cũng khiến những vòng cuối cùng trở nên vô nghĩa khi Vettel không thể bứt hẳn lên so với Hamilton để tạo ra khoảng cách hơn 5s, vì thế thứ hạng của các tay đua coi như đã an bài. Leclerc đã nỗ lực để chiếm lấy vị trí thứ 2 của người đồng đội sau khi nhận án phạt nhưng thời gian không đủ, và anh chấp nhận với hạng 3 chung cuộc.

Bottas có một cuộc đua tạm hài lòng sau những gì diễn ra vào thứ 7 và kết thúc ở hạng 4 với vòng chạy nhanh kỷ lục 1 phút 13,078s, phía sau là Max, cải thiện 4 bậc so với khi xuất phát và là người cuối cùng về đích cùng vòng với tay lái dẫn đầu.

Renault đã chuyển hóa thành công kết quả ngày thứ 7 bằng hạng 6 và 7 ở cuộc đua chính, chặng ghi điểm kép đầu tiên và là thành tích tốt nhất trong năm 2019 của đội đua nước Pháp. Gasly chỉ có được hạng 8 khi không thể đánh bạn Renault trong khi đó tay lái chủ nhà đã không làm khán giả thất vọng với chiến thuật xuất sắc, Lance Stroll đã lần thứ 2 ghi điểm trên quê nhà. Daniil Kvyat cũng xuất sắc đem về điểm số cuối cùng cho Toro Rosso với nỗ lực vượt qua Sainz trong những vòng quyết định.

Không vui với kết quả nhưng cả hai vẫn dành sự tôn trọng cho nhau

Lewis Hamilton đã có được chiến thắng thứ 7 trong sự nghiệp tại trường đua Gilles Villeneuve dù theo cách không được như mong muốn. Tuy nhiên dù sau kết quả đã được ấn định và giờ đây nhà ĐKVĐ đang có khoảng cách lớn trên BXH sau 1/3 chặng đường và thuận đường trên hành trình tới chức vô địch thứ 6 cho riêng mình. Ferrari chắc chắn sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết để trở lại đỉnh vinh quang trong những chặng đua tới.

Chặng đua thứ 8 trong mùa giải F1 2019 sẽ trở lại châu Âu với trường đua Paul Ricard, nước Pháp trong gần 2 tuần nữa, từ ngày 21 đến 23.06 tới.

