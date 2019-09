Sự kiện:

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Kết quả phân hạng ngày thứ 7 tại Spa lần này không mang quá nhiều ý nghĩa đối với những tay đua ngoài top 5 bởi có rất nhiều xáo trộn vị trí khi có đến 8 chiếc xe nhận án phạt với nhiều lý do khác nhau. Robert Kubica sau sự cố cháy động cơ ở Q1 không thể thiết lập thời gian phân hạng và phải xuất phát từ pitlane.

Carlos Sainz, Nico Hulkenberg và Daniel Ricciardo đều phải nhận án phạt 5 bậc do thay 1 chi tiết máy mới vượt quá số lượng quy định, lần lượt xuất phát vị trí 16, 12 và 10. Lance Stroll, Alex Albon và Daniil Kvyat thay thế toàn bộ Power unit nên phải xuất phát cuối đoàn đua, lần lượt xếp hạng 17, 18 và 19. Điều này đồng nghĩa với việc Kimi Raikkonen sẽ dẫn đầu top giữa ở vị trí thứ 6 hàng 3 bên cạnh Max Verstappen (Red Bull).

Cuộc đua tri ân một tài năng trẻ đã tử nạn đáng tiếc – Anthoine Hubert

Trước khi cuộc đua chính diễn ra từ buổi sáng, đã có rất nhiều hoạt động tri ân tưởng nhớ tới tay đua người Pháp Anthoine Hubert, tay lái trẻ mới chỉ 22 tuổi đang chạy ở giải Formula 2, đã vướng vào một vụ va chạm kinh hoàng vào chiều thứ 7 trong Feature Race tại Spa-Francorchamps.

Người đã đâm vào chiếc xe của Hubert là Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team) cũng đã gặp phải chấn thương và đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện gần đó. Đây quả thực là một ngày buồn với đua xe thế giới và cuộc đua F1 này là để tôn vinh Hubert bởi đó là điều mà anh đam mê và theo đuổi trong sự nghiệp của mình.

Điều kiện thời tiết chiều Chủ nhật khác hẳn so với những gì đã thể hiện cách đó 1 ngày. Nhiệt độ thấp khá mát mẻ, 16,8 độ C không khí còn đường đua là hơn 27 độ C, vì thế với sự chênh lệnh lến đến hơn 10 độ C là một thử thách không nhỏ với chiến thuật và khả năng giữ lốp của xe. Chính vì thế Ferrari không quá tự tin với lợi thế thứ 7 mà họ có được.

Theo dự đoán chiến thuật chặng đua này của Pirelli, dự kiến tất cả đều lựa chọn chiến thuật 1 pit-stop. Với những tay đua xuất phát lốp Soft, họ sẽ chạy stint đầu tiên trong 20-25 vòng, còn với lốp Medium, giới hạn sẽ là 30-35 vòng.

Pha va chạm ở cua 1

Giống như những gì diễn ra cách đây 12 tháng, sự cố tiếp tục xảy ra ngay từ cú xuất phát, bắt đầu từ việc Carlos Sainz không thể depart như ý muốn do trục trặc kỹ thuật và phải bỏ cuộc vài vòng sau đó. Tiếp theo, Verstappen tiếp tục có thêm một cú xuất phát tệ nữa khiến anh rơi vào “đám loạn quân” top giữa và đã va chạm với Raikkonen khi tới cua 1.

Tay lái Red Bull đã chạy sát vào phía trong cua 1, rơi vào điểm mù của chiếc xe Alfa Romeo dẫn đến tai nạn, gãy hệ thống treo trước và đâm vào tường tại khúc cua huyền thoại Eau Rogue.

Ở phía sau, Ricciardo cũng va chạm với một chiếc xe khác nhưng tổn thất là không nhiều như hai tay lái trên (Kimi phải vào pit ở cả 2 vòng tiếp đó và rơi xuống cuối đoàn đua). Trong cuộc đua top đầu, Charles Leclerc đã depart tốt và vị trí dẫn đầu của anh đẫ không bị tấn công bởi các đối thủ phía sau.

Một phần lý do là bởi Sebastian Vettel ở vị trí thứ 2 chật vật xuất phát để rồi mất đi hạng 2 ở khúc cua đầu tiên vào tay Lewis Hamilton. Nhưng kịch bản năm ngoái được tái hiện khi Vettel đòi lại vị trí trên đoạn thẳng Kemmel và trật tự trở lại.

Ferrari dùng Vettel làm “mồi nhử” để Leclerc có thể thoải mái hơn

Với sự cố của Max, xe an toàn đã xuất hiện trong 5 vòng trước khi trở lại đua ở vòng 6. Những vòng tiếp theo, Vettel ở hạng 2 đóng vai trò ngăn chặn bộ đôi Mercedes để cho người đồng đội trẻ có thể bứt phá phía trên. Khoảng cách giữa Vettel và Hamilton luôn chỉ ở mức dưới 1,5 giây với không ít cơ hội sử dụng DRS cho tay lái Mercedes.

Dù vậy, Vettel luôn giữ khoảng cách ở mức an toàn, cộng với lợi thế tốc độ trên đoạn thẳng đã giúp Vettel chạy phía trước. Trong khi đó cuộc chiến top giữa được hâm nóng với những pha tấn công liên tiếp cùng sự hỗ trợ của hê thống DRS đã khiến thứ hạng thay đổi liên tục.

Bộ đôi của Toro Rosso xuất phát trong nhóm cuối đoàn đua nhưng sau hàng loạt va chạm họ đã vươn lên top có khả năng giành điểm và duy trì một vị trí cao. Ngược lại Haas vẫn tiếp tục cuộc khủng hoảng về lốp khi cả Kevin Magnussen và Romain Grosjean đều bị các đối thủ nhanh chóng vượt qua. Alex Albon của Red Bull cũng có những vòng đầu tiên không quá tệ dù cần cải thiện thêm nếu muốn ghi điểm tại Spa.

Từ đó Hamilton chỉ có thể đánh bại được Vettel

Đến vòng 15, Mercedes và Ferrari lúc này bắt đầu tính toàn chiến thuật thay lốp và đội đua Italia là những người mạo hiểm quyết định đưa Vettel vào pit sớm chuyển sang bộ lốp Medium. Mercedes cũng bất ngờ lựa chọn không vào pit ngay mà chờ tới vòng 23, 24 mới đưa 2 tay đua vào thay lốp để có bộ lốp mới hơn.

Thời điểm đó, Leclerc cũng thực hiện chiến thuật của mình và khi trở lại đường đua, dù chạy sau Vettel nhưng do đặc tính chiến thuật khác nhau nên tay lái Monaco nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và được nhường lại vị trí khi chạy ngay phía sau đồng đội.

Để có được vị trí dẫn đầu khi tất cả top 4 pit hết, Vettel trong những vòng đầu tiên của stint 2 đã liên tục push rút ngắn khoảng cách với top 3 và điều đó để lại hậu quả sau hơn 20 vòng trên bộ lốp Medium. Tốc độ mòn lốp nhanh đã khiến Vettel không còn độ bám đường nên việc phòng thủ trước Hamilton sau khi để Leclerc vượt qua là điều gần như bất khả thi.

Dù sao tay lái #44 cũng không quá dễ dàng dành lấy vị trí thứ 2 khi anh cũng push ít nhất 3 vòng trước khi hoàn thành pha tấn công. Nếu tiếp tục chạy trên bộ lốp này, Bottas cũng nhiều khả năng sẽ vượt qua Vettel, và thứ hạng cao nhất anh có thể đạt được là thứ 4. Vì vậy, anh đã vào pit lần 2 nhằm ít nhất kiếm được 1 điểm từ vòng chạy nhanh nhất (anh đã làm được ở vòng 36 với thành tích 1 phút 46,409).

Albon xuất sắc cán đích thứ 5 tại Spa

Trong khoảng gần 10 vòng còn lại, sự chú ý đổ dồn vào Hamilton khi anh đang có cơ hội giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở những vòng cuối cùng nhưng đối thủ và tình cảnh lần này không quá có lợi cho tay lái #44. Hamilton vẫn kiên trì rút ngắn khoảng cách 6 giây so với Leclerc qua từng vòng, xuống dưới 3 giây khi cuộc đua chỉ còn 4 vòng nữa, cũng là lúc cả 2 bắt đầu tiến đến nhóm 5-6 chiếc xe bị bắt vòng, một yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi trong tình huống này.

Khoảng cách vẫn tiếp tục xuống nhưng Leclerc vẫn bình tĩnh vượt qua từng chiếc xe mà để mất ít thời gian nhất có thể và cuối cùng anh đã có được điều mà mình đáng lẽ ra phải nhận được tại Bahrain hồi đầu năm. Leclerc là người đầu tiên cán đích tại Spa, giành chiến thắng F1 đầu tiên sau 12 chặng cho Ferrari.

Dù đạt được cột mốc mới trong sự nghiếp, Leclerc chỉ ăn mừng khiêm tốn trong một ngày buồn khi anh mất đi người bạn thân Anthoine đã cùng trải qua nhiều thể thức đua trước đây cùng nhau. Chiến thắng này là dành cho Hubert!!

Chiến thắng Leclerc dành cho người bạn ở trên thiên đàng

Bộ đôi Mercedes lần lượt xếp ở hai vị trí tiếp theo và giúp đội đua có được podium thứ 200 tại F1 trong lịch sử. Lando Norris sau những va chạm ở cua 1 đã vươn lên chạy thứ 5 suốt từ thời điểm đó cho tới cuối cuộc đua. Tuy nhiên sự cố động cơ ở vòng quyết định đã khiến anh phải rời cuộc đua đáng tiếc và rơi ra ngoài top 10 ghi điểm, một kết quả quá cay nghiệt với tay lái trẻ người Anh.

Nhờ vậy Albon đã có được thành tích F1 tốt nhất với vị trí thứ 5, thành tích ấn tượng trong chặng đua đầu tiên vươn lên Red Bull từ vị trí thứ 17 xuất phát.

Sergio Perez (Racing Point) về thứ 6, cân bằng thành tích tốt nhất mùa giải tại Baku và trở lại top 10 sau 8 chặng. Racing Point cũng có chặng ghi điểm kép thứ 2 trong năm khi Stroll cán đích thứ 10. Bộ đôi Toro Rosso dù có thứ hạng xuất phát thấp nhưng cả hai chiếc xe đều về đích trong top 10 với Kvyat và Gasly lần lượt xếp thứ 7 và 9. Hulkenberg là tay đua còn lại ghi điểm với vị trí thứ 8.

Chặng đua thứ 14 Italian GP sẽ diễn ra vào cuối tuần này từ 06 đến 08/09 tới ở trường đua Monza.

