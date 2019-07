Sự kiện:

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Kết quả Austrian GP 2019

Với kết quả này, Verstappen có 125 điểm vượt lên hạng 3 tổng sắp sau Hamilton(197 điểm) và Bottas(166 điểm). Vettel hạng 4 với 123 điểm và Leclerc chốt tốp 5 với 105 điểm. Về đồng đội, Mercedes vững chắc ngôi đầu với 388 điểm, Ferrari(258 điểm) vẫn hạng 2 và Red Bull(197 điểm).

McLaren giữ hạng 4 với 64 điểm và Renault(32 điểm) dù không ghi điểm vẫn gữi được vị trí thứ 5 của mình. Gác lại tình huống cạnh tranh chiến thắng sẽ bị giám sát đường đua điều tra sau. Có lẽ Austrian GP 2019 là cuộc đua hấp dẫn nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Sau chặng đua đầy kịch tính này, người hâm mộ sẽ lại phải chờ đến chặng đua British GP tại Silverstone sẽ diễn ra trong các ngày từ 12-14/7 tới đây để cùng dõi theo niềm đam mê tốc độ của mình.

VietBao.vn