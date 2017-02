Việc “mở cửa” này khá giống với bóng đá Nhật tăng chỉ tiêu cho cầu thủ châu Á và được xem như cầu thủ nội. Mới đây, bóng đá Indonesia cũng học bóng đá Nhật, bóng đá Thái Lan cho cầu thủ Đông Nam Á vào tham dự giải nhà nghề Indonesia (Indonesia Super League) và xem đấy như một thị trường tiềm năng.

Chính sách ưu tiên cho cầu thủ Đông Nam Á thực chất là để đáp ứng mục đích phát triển kinh doanh và quảng bá giải đấu của mình đến các quốc gia trong khu vực. Nó cũng giống bóng đá Nhật và Hàn Quốc chiêu mộ những cầu thủ Đông Nam Á có trình độ kém hơn cầu thủ nội địa rất nhiều, bù lại thì sóng truyền hình và yếu tố thương mại lại rất thành công. Rõ nhất là năm 2016, trận đấu của hai CLB Mito Hollyhock và Yokohama có mặt hai cầu thủ Công Phượng và Tuấn Anh đã được quảng cáo rùm beng ở các siêu thị Nhật tại Việt Nam cùng việc truyền hình trực tiếp tại các siêu thị Nhật, dù cuối cùng chỉ có mỗi Công Phượng được ra sân tám phút còn Tuấn Anh thì không đăng ký trong danh sách dự bị.

Indonesia với chính sách nhập cầu thủ Đông Nam Á đá giải Indonesia Super League cũng đang nhắm đến một cầu thủ Việt Nam là Nguyễn Văn Quyết. Thông tin này đã được tạp chí Four - Four - Two xác nhận, đồng thời đưa ra nhận định: “Tuyển thủ quốc gia Việt Nam mang áo số 10 này bắt đầu nổi lên từ AFF Suzuki Cup 2014. Giải đấu mà anh ấy chơi đặc biệt xuất sắc ở trận đấu với Indonesia rồi sau đó đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết...”.

Trước đó, CLB Arema Cronus từng một lần đưa ra lời mời Văn Quyết sang đá Indonesia Super League mùa giải 2015 nhưng chính Văn Quyết đã từ chối.

Ngoài Văn Quyết ra, giải đấu nhà nghề Indonesia còn chỉ mặt đặt tên muốn tuyển lựa năm cái tên khác là MisaghBahadoran (Philippines), Aung Thu (Myanmar), Siroch Chatthong (Thái Lan), Safuwan Baharudin (Singapore) và Faiz Subri (Malaysia) - cầu thủ vừa đạt danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm 2016 do FIFA trao tặng.

Rõ ràng là những cái tên trên toàn có ảnh hưởng lớn tại các quốc gia mà Indonesia muốn phủ sóng giải nhà nghề của mình kèm theo những giá trị lớn về thương hiệu quảng bá gắn với giải Indonesia Super League.

Ở Việt Nam, khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Hàn Quốc và Nhật thì các giải nhà nghề đấy đã “lọt sóng” về Việt Nam. Tương tự là Thai-League cũng được các đài Việt Nam tường thuật chi tiết. Điều đó chứng tỏ thị trường tại Việt Nam được các nhà kinh tế các nước trên quan tâm, bóng đá cùng cầu thủ bóng đá có tiếng sẵn là một cái đích được nhắm đến để sóng giải nhà nghề ở đấy “lọt” về Việt Nam cùng những sản phẩm đang được quan tâm tại Việt Nam.

VietBao.vn