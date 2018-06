Theo lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay (28/6), Nhật Bản vs Ba Lan sẽ tranh tài trong lượt trận cuối của bảng H.

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, Nhật Bản phải thắng Ba Lan sẽ chắc suất đi tiếp. Trong trường hợp hòa, Nhật Bản phải chờ kết quả vào cuộc đọ sức với Senegal và Colombia ở trận đấu cùng giờ.

Nhật Bản sẽ đọ sức với Ba Lan.

Theo dự đoán của Whoscored về kèo trận Nhật Bản vs Ba Lan , với phong độ cao và tinh thần thi đấu kỷ luật, Nhật Bản sẽ thắng 2-1 trước đại diện của châu Âu.

Tương tự, kèo trận Senegal vs Colombia, Whoscored dự đoán đại diện của Nam Mỹ sẽ giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng đến từ “lục địa đen”.

Theo lịch thi đấu World Cup 2018 rạng sáng 29/6, Anh vs Bỉ sẽ tranh tài để phân định ngôi đầu. Whoscored dự đoán kèo trận Anh vs Bỉ và kết quả hòa 2-2. Trận đấu khác của bảng G là Panama vs Tunisia có phần thắng 2-0 nghiêng về đội bóng châu Phi./.

Dự đoán tỉ số World Cup 2018 hôm nay

28/06 21:00 Nhật Bản 2-1 Ba Lan

28/06 21:00 Senegal 1-3 Colombia

29/06 01:00 Anh 2-2 Bỉ

29/06 01:00 Panama 0-2 Tunisia

Bảng xếp hạng World Cup 2018: Đức về nước, Brazil quyết đấu Mexico

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2018, Đức bị loại từ vòng bảng sau trận thua Hàn Quốc, Brazil gặp Mexico ở vòng 1/8.

Đức và những đội bóng đã bị loại khỏi World Cup 2018

VOV.VN - Danh sách 15 đội tuyển quốc gia trong đó có Đức đã bị loại khỏi World Cup 2018.

PV/VOV.VN

VietBao.vn