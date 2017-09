Trưa 29-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố danh sách triệu tập 24 tuyển thủ tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp ĐT Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, ngày 10-10 tới trên sân Mỹ Đình.

Trong danh sách tập trung, đội đầu bảng Thanh Hóa góp 4 cái tên là thủ môn Bùi Tiến Dũng, bộ ba tiền vệ Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh. CLB Hà Nội cũng có 4 cái tên khá nổi bật là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải, Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

HAGL không còn áp đảo danh sách như dưới thời HLV Hữu Thắng, khi chỉ có 3 cái tên được gọi là Công Phượng, Văn Thanh và Văn Toàn. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là trường hợp đáng tiếc khi dính đa chấn thương không thể hội quân cùng đồng đội đợt này.

Tiền đạo Ngân Văn Đại (trái) lần đầu được triệu tập ĐTQG

Đáng chú ý danh sách lần này có sự trở lại của tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA), hay sự xuất hiện lần đầu của tiền đạo đang chơi rất lên chân tại V-League là Ngân Văn Đại (25 tuổi, CLB Sài Gòn).

Trường hợp Lương Xuân Trường đang thi đấu cho Gangwon (Hàn Quốc) cũng được điền tên, tuy nhiên hiện chưa có xác nhận về việc đội bóng xứ kim chi có "nhả" cựu tiền vệ HAGL hay không.

So với lần tập trung trước cũng trước đối thủ là ĐT Campuchia, thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) bị gạch tên do chấn thương, tương tự Phí Minh Long vắng mặt do lo ngại vấn đề tâm lý chưa ổn định sau sai sót mắc ở SEA Games.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 3-10 tại Hà Nội. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng, SLNA, Quảng Nam sẽ được phép tập trung muộn hơn do phải thi đấu lượt về bán kết Cúp QG 2017 ngày 6-10.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có quỹ thời gian 6 ngày để tập luyện và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Campuchia trong trận tái đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 19h ngày 10-10.

Ở trận lượt đi trên sân khách, ĐT Việt Nam chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trong trận lượt về, ĐT Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị trận gặp ĐT Campuchia ngày 10-10

VietBao.vn