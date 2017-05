Daniele De Rossi (Roma): Anh thi đấu 31 trận và ghi 4 bàn cho AS Roma ở Serie A mùa vừa qua. Với một công thần như De Rossi khi trải qua 16 mùa giải, ban lãnh đạo đội chủ sân Olimpico chắc chắn vẫn muốn có sự phục vụ của anh cho đến khi từ giã sự nghiệp. Do vậy quyết định có chia tay AS Roma sẽ phụ thuộc vào De Rossi.