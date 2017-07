Lễ trao thưởng cho các đội dự giải Ảnh: Trần Huệ

Trong trận chung kết, đội Cụm Văn hóa – Thể thao Long Biên đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 trước đội Công an quận Hoàn Kiếm. Trước đó, ở bán kết, với một chút may mắn, đội Cụm Văn hóa – Thể thao Long Biên đã giành chiến thắng 2-0 trước Liên quân Báo Hànộimới - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Báo Hànộimới.

Kết quả chung cuộc, đội vô địch là Cụm Văn hóa – Thể thao Long Biên; á quân: Công an quận Hoàn Kiếm; đồng hạng ba: Liên quân Báo Hànộimới - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Báo Hànộimới, Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Tổng kết giải đấu, Ban tổ chức giải đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình và hiệu quả của 8 đội bóng đến từ các cơ quan, công ty, đơn vị lực lượng vũ trang, cụm Văn hóa – Thể thao trên địa bàn quận. Giải đã diễn ra an toàn, cống hiến nhiều trận đấu giàu kịch tính, trong đó có trận đấu giữa Liên quân Báo Hànộimới - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Báo Hànộimới với Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội ở lượt cuối vòng bảng. Ở trận này, bị dẫn 0-2 trong hầu hết thời gian thi đấu, Liên quân Báo Hànộimới - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Hànộimới đã gỡ hòa 2-2 chỉ trong 5 phút cuối trận để giành vé vào bán kết.

Sau trận chung kết, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ IX - năm 2017 đã trao cúp, cờ, huy chương cho các đội đoạt giải. Qua thành công tại giải, ngành Thể thao và các đơn vị liên quan có cơ sở để tiếp tục tổ chức Giải bóng đá cho khối công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận. Nhật Hà

VietBao.vn