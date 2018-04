Gemma Nguyễn, John Huy Trần “đứng ngồi không yên” trước nhóm thí sinh của bộ môn Taekwondo: Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam xuất hiện trong võ phục trắng cùng nền nhạc bản hit Don’t let me down của The Chainsmokers được remix lại đầy sôi động. Sự đồng đều, uyển chuyển trong động tác vũ đạo, di chuyển đội hình linh hoạt kết hợp cùng những động tác võ dứt khoát, mạnh mẽ khiến cho cả khán phòng “dậy sóng”.