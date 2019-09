Sự kiện:

Video "Độc cô cầu bại" Duy Nhất nói về đối thủ tại ONE Championship

Dàn võ sĩ đại diện Việt Nam tại sự kiện ONE Championship đầu tiên ở TP.HCM

Sự kiện Immortal Triumph sẽ diễn ra vào tối ngày 6/9 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Bên cạnh Nguyễn Trần Duy Nhất, chủ nhà Việt Nam sẽ có sự tham gia thi đấu của tay đấm nổi tiếng khác là Nguyễn Thanh Tùng và dàn võ sĩ Việt kiều tài năng gồm Bi Nguyễn, Chris Nguyễn, Michael Phạm.

