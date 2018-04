Video trận đấu Bruno Sammartino - Stan Hansen trong lồng sắt, New York 1976

Huyền thoại đô vật Bruno Sammartino, người đã góp phần làm nên công ty đô vật WWE ngày nay, đã qua đời ở tuổi 82 hôm 18/4 vừa qua. Ông ra đi một cách yên bình bên vợ và các con, để lại một sự nghiệp khó quên trong lòng người hâm mộ.

Bruno Sammartino, người giữ kỷ lục 4.040 ngày giữ đai vô địch đô vật hạng nặng ở WWE

Sự nghiệp của Sammartino có lẽ là một bản CV không ai có thể sánh kịp, không chỉ ở WWE, không chỉ ở làng đô vật chuyên nghiệp mà còn trong thế giới thể thao. Ông là nhà vô địch giữ đai lâu nhất trong lịch sử WWE khi đã nắm trong tay chiếc đai hạng nặng của công ty trong hơn 11 năm, 4.040 ngày. Trong 2 lần giữ đai, lần thứ nhất Sammartino mang đai tới 2.803 ngày, tức gần 8 năm.

Giai đoạn Bruno Sammartino phục vụ cho WWE (khi đó gọi là WWF) từ năm 1963 – 1981 giúp công ty này trở thành một nhãn hiệu đô vật được ưa thích hàng đầu nước Mỹ. Nhiều nhân vật thể thao có tiếng gồm Muhammad Ali và Mike Tyson cũng cho biết họ là fan của Sammartino khi lớn lên bởi sự can đảm và dũng mãnh ông thể hiện trên sàn đấu.

Sammartino đặc biệt là một người hùng ở thành phố New York, do ông là người gốc Italia và New York lại có lượng dân nhập cư Italia rất đông. Không chỉ đơn giản như vậy: Sammartino sinh năm 1935 và lớn lên trong Thế chiến thứ Hai tại Italia. Ông là con út trong gia đình và đã kịp thoát khỏi sự thảm sát của quân Đức (Italia lúc này đang theo phe Đồng minh sau khi lật đổ Benito Mussolini) sau khi 4 anh chị của ông bị sát hại.

Sammartino có tổng cộng hơn 11 năm giữ đai vô địch để duy trì số phận của WWE

Nhập cư sang Mỹ, Sammartino không biết nói tiếng Anh và bị bắt nạt ở trường học. Điều đó thôi thúc ông đến với nâng tạ & thể hình, thậm chí ông lập kỷ lục nâng tạ bench press thế giới năm 1959, trước khi bắt đầu sự nghiệp đô vật. Sammartino được yêu mến nồng nhiệt bởi người Italia do là một đồng hương đã vượt lên hoàn cảnh để thành công, và sau đó sự yêu mến lan tỏa tới những người gốc Caribe hay thậm chí gốc Á do ông gần như bất khả chiến bại nhưng rất khiêm tốn và có xuất thân từ tầng lớp lao động.

Khi Sammartino vô tình bị gãy cổ trong một trận đấu năm 1976, hàng ngàn người đã gửi hoa và thư tới hỏi thăm ông. Stan Hansen, đối thủ đã vô tình khiến Sammartino gặp tai nạn, viết trong cuốn hồi ký của mình rằng khi ông đi xe điện ở New York, ông bắt gặp những ánh mắt thù địch từ các hành khách trước khi một ông già giận dữ vừa nói vừa xuống xe: "Mày đã giết Bruno rồi".

Sammartino giữ đai vô địch WWE từ năm 1963 tới 1971, bảo vệ thành công đai vô địch tới 389 lần (một kỷ lục trong thế giới đô vật). Ông là người giúp công ty sinh lời bởi gần như mọi khán giả đều đến để xem ông thi đấu, tới mức ông thậm chí xin tự từ bỏ đai vô địch sau quá nhiều năm phải thi đấu liên miên. Nhưng chỉ 2 năm sau công ty lại mời ông trở về do làm ăn thất bát khi không có ông, và Sammartino lại giữ đai thêm 4 năm nữa tới 1977, bảo vệ đai thành công thêm 114 lần nữa.

Bruno Sammartino năm 2013

Mặc dù đô vật chuyên nghiệp là hình thái thi đấu giải trí có kết quả được định trước, nhưng trong thời của Sammartino ông đã phải dùng tới khả năng đấu vật thật của mình để bảo vệ danh hiệu. Trong một giai đoạn mà làng đô vật khá hỗn loạn với nhiều công ty mọc lên và chiếm cứ mỗi bang hay khu vực khác nhau ở nước Mỹ, Sammartino thường xuyên gặp những kẻ có ý định phá kịch bản để đánh bại ông nhằm đoạt lấy đai vô địch quý giá của công ty.

Sammartino có ảnh hưởng to lớn tới không chỉ WWE và làng đô vật mà còn với nhiều lực sĩ thể hình khác muốn noi gương ông, khi ông được mời làm giám khảo cho các cuộc thi thể hình. Một trong những lực sĩ đó là đại tài tử điện ảnh và cựu thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger, người vào năm 2013 đã trân trọng đề cử Sammartino vào Ngôi nhà danh vọng của WWE.

