* VÐV bơi lội Vi Thị Hằng đã giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam sau khi vô địch, đồng thời phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7. Vi Thị Hằng về nhất sau 1 phút 23 giây 99, bỏ xa VÐV về nhì 22,95 giây. Ðây là lần thứ ba nữ VÐV của TP Hồ Chí Minh dự Para Games, nhưng là lần đầu giành HCV khi nỗ lực đạt kết quả cá nhân tốt nhất.

* Ngay ở đợt bơi sau đó, VÐV Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S9 với thành tích 1 phút 2,19 giây. Văn Hiệp đoạt HCV 50m bơi ếch hạng thương tật SB3. Thành Trung vô địch 50m ếch hạng thương tật SB4. Các VÐV bơi lội người khuyết tật Việt Nam còn giành năm Huy chương Bạc (HCB) và một Huy chương Đồng (HCÐ).

* VÐV đương kim vô địch Paralympic Lê Văn Công hôm qua dễ dàng giành HCV và phá sâu kỷ lục cử tạ tại Para Games. Thi đấu hạng 49 kg nam, sau khi các VÐV đến từ các quốc gia khác đã kết thúc thi đấu với mức tạ cao nhất là 140 kg, Lê Văn Công mới bắt đầu thi đấu với trọng lượng là 175 kg và lập tức thành công. Ở lần đẩy thứ hai, Lê Văn Công không quá khó khăn để phá kỷ lục Para Games với thành tích mới 179 kg (kỷ lục cũ 178 kg). Chưa dừng lại ở đó, Lê Văn Công phá sâu hơn kỷ lục Para Games, thành tích 181 kg. Thành tích này kém chút ít so với hồi năm 2016 khi Lê Văn Công giành HCV thế giới Paralympic (183 kg). "Tôi cảm thấy rất vui khi năm lần đoạt HCV và lập năm kỷ lục ASEAN Para Games. Hy vọng thành tích này sẽ giúp tôi giành quyền tham dự Paralympic 2020 tại Nhật Bản".

* VÐV Nguyễn Bình An cũng đã có ngày thi đấu xuất sắc để giành HCV hạng cân 54kg nam. Bình An khởi đầu thành công với mức tạ 175 kg khi các VÐV khác đều kết thúc thi đấu và chỉ đạt thành tích tốt nhất là 130 kg. Sau đó, Bình An lần lượt phá sâu kỷ lục Para Games với các mức tạ 178kg và 181kg (kỷ lục Para Games cũ là 175kg). Bình An cho biết, thành tích này giúp anh quên đi những thất bại trong thời gian trước đây để hướng tới những thành tích mới trong tương lai. Ðội cử tạ Việt Nam còn giành HCB của VÐV Nguyễn Thị Hồng (hạng 45 kg nữ).

* Trên sân thi đấu điền kinh, VÐV Cao Ngọc Hùng giành HCV nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F57. VÐV Nguyễn Thị Hải giành HCV ném đĩa nữ hạng F56/57. Ngoài ra, các VÐV điền kinh Việt Nam còn giành ba HCB cùng năm HCÐ.

* Sau ngày thi đấu đầu tiên, Ðoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tám HCV, chín HCB và sáu HCÐ tạm xếp thứ tư sau các đoàn Indonesia (22 HCV, 9 HCB, 12 HCÐ), Malaysia (18 HCV, 16 HCB, 8 HCÐ) và Thái-lan (8 HCV, 13 HCB, 14 HCÐ).

