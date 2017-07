Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu khá cao tại SEA Games 29

So với kỳ SEA Games trước, số vận động viên Việt Nam góp mặt ở SEA Games 29 đông hơn (476 vận động viên so với 365 vận động viên) do tham dự nhiều môn tập thể. Tại SEA Games 29, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 49 đến 59 huy chương vàng và vị trí thứ ba toàn đoàn. Thùy An

VietBao.vn