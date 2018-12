Trận chung kết đồng đội kiếm chém nam.

Ở nội dung đồng đội kiếm chém nam, đoàn Hà Nội và đoàn Bắc Ninh đã cho khán giả xem một trận đấu mãn nhãn. Nhập cuộc chậm hơn, đoàn Hà Nội bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 10-3. Sau khi đổi kiếm thủ, đoàn Hà Nội dần giành lại thế trận và vượt lên dẫn trước với tỷ số 30-28. Hai đội rượt đuổi nhau từng điểm số. Nhưng với trình độ cao hơn và chút may mắn, kiếm thủ của đoàn Bắc Ninh liên tiếp ghi điểm ở phút cuối, để kết thúc trận đấu với tỷ số 45-40. Qua đó, đoàn Bắc Ninh giành được tấm Huy chương vàng ở nội dung này.

Trận chung kết đồng đội kiếm liễu nữ.

Ở nội dung đồng đội kiếm liễu nữ, đoàn Hà Nội tỏ ra yếu thế hơn khi đối đầu với đoàn Công an nhân dân. Trong khoảng 10 phút, đoàn Hà Nội bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 18-10. Sau đó, đoàn Hà Nội dần giành lại thế trận và san bằng điểm số 26-26. Nhưng với đội hình mạnh hơn, các kiếm thủ của đoàn Công an nhân dân chơi lối đánh nhanh, đẩy đối phương vào thế phòng thủ. Nhờ đó, các kiếm thủ của đoàn Công an nhân dân liên tục ghi điểm và kết thúc trận đấu với tỷ số 45-35, qua đó, giành được Huy chương vàng ở nội dung này.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên.

Kết thúc môn đấu kiếm, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 5 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng; vị trí thứ hai là đoàn Bắc Ninh với 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 6 Huy chương đồng; vị trí thứ ba là đoàn TP Hồ Chí Minh với 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng. Quang Thái

