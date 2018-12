Ảnh: Nguyễn Thái

Ở môn cử tạ, khán giả được thấy phong độ ấn tượng của đô cử Hà Nội Nguyễn Thị Vân (hạng 75kg nữ). Tại hạng cân này, đô cử Nguyễn Thị Vân có khởi đầu không được như ý khi không có được tấm Huy chương vàng ở nội dung cử giật vì kém đúng 1kg (100kg so với 101kg - cả hai thành tích này cùng phá kỷ lục đại hội là 96kg) so với thành tích của lực sĩ Nguyễn Thị Yên (Thái Nguyên). Tuy nhiên, đến nội dung cử đẩy, Nguyễn Thị Vân đã thi đấu vượt trội so với các đối thủ, đạt mức tạ 131kg, qua đó phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ là 127kg) và kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 130kg). Thành tích tổng cử 231kg của Nguyễn Thị Vân cũng phá kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia (cùng là 223kg). Như vậy, ở môn cử tạ, các vận động viên Hà Nội đã giành tới 14 Huy chương vàng.

Trong khi đó, cử tạ TP Hồ Chí Minh rơi vào cảnh "thất bát" sau khi các lực sĩ nam ở hạng cân 56kg, 77kg, 85kg thi đấu không thành công. Đến lúc này, cử tạ TP Hồ Chí Minh mới giành được 2 Huy chương vàng. Tại đại hội trước, cử tạ TP Hồ Chí Minh đã giành 15 Huy chương vàng, đứng đầu bảng xếp hạng trong khi Hà Nội xếp thứ hai với 13 Huy chương vàng.

Môn taekwondo đã diễn ra nội dung thi đấu cuối cùng là đối kháng đồng đội nữ. Sau khi lần lượt vượt qua đội Tiền Giang, Quảng Nam, đội nữ Hà Nội gồm Hà Thị Nguyên, Chu Hoàng Diệu Linh, Lâm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Dung đã giành chiến thắng 102-51 trước đội Đà Nẵng ở trận chung kết. Như vậy, taekwondo Hà Nội giành 5 Huy chương vàng tại đại hội kỳ này.

Ở môn wushu, đội Hà Nội giành 2 Huy chương vàng do công của võ sĩ Nguyễn Văn Phương (thái cực kiếm nam), Nguyễn Thanh Tùng (thái cực kiếm Dương gia 33 thức nam).

Ở môn đấu kiếm, đội Hà Nội giành thêm 1 Huy chương vàng. Trong trận chung kết nội dung đồng đội kiếm liễu nam, đội Hà Nội thắng 45-40 trước Bắc Ninh, giành chức vô địch thứ 5 tại đại hội.

Môn vật đã kết thúc trong ngày 7-12 sau các trận chung kết nội dung vật tự do nam. Tổng cộng, các đô vật Hà Nội giành 14 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng trong khi đội Quân đội xếp thứ nhì sau khi giành được 4 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng. Ở cả ba nội dung thi đấu là vật cổ điển, vật tự do nữ, vật tự do nam, đội Hà Nội đều giành ngôi đầu.

Tính đến 21h ngày 7-12, Đoàn Hà Nội đã giành 147 Huy chương vàng, 131 Huy chương bạc, 126 Huy chương đồng. Xếp thứ nhì là Đoàn TP Hồ Chí Minh với 109 Huy chương vàng, 85 Huy chương bạc, 89 Huy chương đồng; xếp thứ ba là Đoàn Quân đội với 52 Huy chương vàng, 54 Huy chương bạc, 81 Huy chương đồng.

* Cũng trong ngày 7-12, Tổ công tác của Ban Tổ chức Đại hội do Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ bế mạc đại hội tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội (vào tối 10-12) cũng như địa điểm tổ chức gala mừng công đoàn thể thao Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn (tối 9-12, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội). Thùy An

