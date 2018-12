Trong ngày thi đấu đầu tiên môn Wushu, đoàn Hà Nội xuất sắc giành được 2 Huy chương vàng ở nội dung biểu diễn trường quyền nữ và nam quyền nữ.

Màn biểu diễn nam quyền nữ.

Ở nội dung biểu diễn trường quyền nữ, võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang (đoàn Hà Nội) đã xuất sắc có được 9,55 điểm. Xếp sau là võ sĩ Đặng Tiểu Bình (đoàn Bộ Công an), Nguyễn Thị Hiền (đoàn Lạng Sơn) với số điểm lần lượt là 9,43 và 9,37. Qua đó, võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên ở môn Wushu cho đoàn Hà Nội.

Hưng phấn trước tấm Huy chương vàng của người đồng đội, võ sĩ Nguyễn Thùy Linh (nội dung nam quyền nữ), với bài quyền có nhiều động tác khó, đã đạt được 9,37 điểm và giành Huy chương vàng thứ 2 cho đoàn Hà Nội ở môn Wushu. Xếp sau là võ sĩ Lâm Nhật Quỳnh (đoàn Thanh Hóa), Nguyễn Thục Anh (đoàn Đồng Nai) với số điểm lần lượt là 9,13 và 8,98.

Biểu diễn thái cực quyền nam.

Ở nội dung biểu diễn thái cực quyền nam, 2 võ sĩ của đoàn Hà Nội là Phạm Ngọc Kiên và Nguyễn Văn Phương đã để tuột mất tấm Huy chương vàng vào tay võ sĩ Dương Hoàng Sơn (đoàn An Giang). Võ sĩ Dương Hoàng Sơn được 9,42 điểm so với 9,31 điểm của Phạm Ngọc Kiên và 9,22 điểm của Nguyễn Văn Phương. Qua đó, võ sĩ đoàn An Giang đoạt được tấm Huy chương vàng ở nội dung này. Quang Thái

