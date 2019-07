Sự kiện:

Wimbledon 2019

Rafael Nadal

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Video lễ trao cúp vô địch sau trận chung kết đơn nam Wimbledon 2019 kinh điển 5 set giữa Federer và Djokovic:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trong 5 chức vô địch của mình ở Wimbledon, 3 lần Djokovic có được danh hiệu này khi thắng Federer ở chung kết (2014, 2015 và 2019)

Wimbledon 2019 cũng là lần thứ 2 liên tiếp anh đăng quang ngôi vương giải đấu này và đánh dấu chức vô địch Grand Slam đánh đơn thứ 16 trong sự nghiệp. Djokovic thật sự đã "phả hơi nóng" sau gáy Nadal và "Vua Grand Slam" Federer khi anh chỉ còn cách hai đại kình địch này lần lượt 2 và 4 danh hiệu cấp độ cao nhất của làng banh nỉ thế giới.

Với chức vô địch Wimbledon vừa qua, Nole cũng đã chính thức là tay vợt thứ 2 sớm có vé dự ATP Finals 2019 diễn ra từ 10-17/11 tại Nhà thi đấu O2 ở London (Anh) khi chủ nhân tấm vé đầu tiên dự giải sân cứng trong nhà quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải này chính là Nadal.

Djokovic cũng đã có lần thứ 3 trong đời cứu 2 match point (điểm quyết định trận đấu) để thắng Federer ở một giải Grand Slam, sau 2 lần đầu tại bán kết US Open 2 năm liên tiếp 2010 và 2011. "Trận đấu này tôi sẽ ghi nhớ mãi" - tay vợt người Serbia đã chia sẻ sau khi thoát hiểm trước "Tàu tốc hành" để đăng quang Wimbledon năm nay.

Trước Djokovic, lần gần nhất một nhà vô địch đăng quang Wimbledon sau khi đã cứu những match point ở trận chung kết giải Grand Slam này diễn ra vào năm 1948. Đó là khi cựu tay vợt người Mỹ Robert Falkenburg đánh bại đối thủ người Australia John Bromwich 7-5 0-6 6-2 3-6 7-5 khi phải đối mặt 3 championship point.

Càng đáng nể hơn khi Djokovic đã thắng đến 33/34 trận đấu gần nhất ở Grand Slam (chỉ thua mỗi Dominic Thiem ở trận bán kết 5 set tại Roland Garros năm nay) và đã đoạt chức vô địch 4/5 Grand Slam gần nhất (Wimbledon và US Open 2018, Australia Open và Wimbledon 2019).

Djokovic cũng đã có chiến thắng thứ 26 sau 48 lần gặp Federer và là lần thứ 3 tay vợt người Serbia hạ gục "Tàu tốc hành" trong trận chung kết Wimbledon (2014, 2015 và 2019).

Với Federer, anh chỉ có thể tự trách mình khi đã bỏ lỡ 2 championship point set 5 trận chung kết vừa qua và lỡ hẹn cơ hội nối dài kỷ lục với lần thứ 9 vô địch Wimbledon và lần thứ 21 đoạt danh hiệu Grand Slam. FedEx cũng đã không thể trở thành tay vợt lớn tuổi nhất đoạt danh hiệu Grand Slam trong kỷ nguyên Open khi dự trận chung kết tại Wimbledon năm nay khi 37 tuổi 340 ngày.

Djokovic đua Grand Slam với Federer - Nadal Theo bạn, Djokovic (15) có thể vượt qua Nadal (17) và Federer (20) để trở thành tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất hay không? Không thể Vượt Nadal nhưng thua Federer Vượt Federer nhưng sau đó vẫn thua Nadal Chắc chắn vượt qua Federer - Nadal Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn