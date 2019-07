Sự kiện:

Wimbledon 2019

Novak Djokovic

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Video trận chung kết đỉnh cao kịch tính ở Wimbledon năm nay giữa Federer và Djokovic:

Federer vẫn có thể tự hào vì những gì đã cống hiến trong cuộc "marathon thể lực" với Djokovic

"FedEx" chúc mừng thành công của Djokovic - người vừa đánh bại anh để đăng quang: "Chúng tôi đã chơi thứ tennis tuyệt vời và tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của mình. Chúc mừng Novak, làm tốt lắm!"

Federer sẽ bước sang tuổi 38 vào ngày sinh nhật 8/8 sắp tới. Và rõ ràng với những gì đã thể hiện sau 2 trận đấu với Nadal và Djokovic vừa qua ở Wimbledon năm nay, "Tàu tốc hành" vẫn là một biểu tượng bất diệt của một huyền thoại thể thao thế giới theo tiêu chí "gừng càng già càng cay".

