Căn hộ cao cấp của Djokovic nằm trong tòa cao ốc "Eighty Seven Park" (Công viên 87) có mặt hướng ra bãi biển Miami xinh đẹp ở bang Florida (Mỹ)

Tòa nhà sang trọng này được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư từng đoạt giải thưởng Pritzker Renzo Plano

Siêu căn hộ cao cấp của Djokovic - chủ nhân 16 danh hiệu Grand Slam người Serbia gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm trong khu nhà cao tầng bằng kính bên bờ biển nổi tiếng bậc nhất xứ sở cờ hoa

Hai hồ bơi rộng lớn đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi dưới nước mà không phải tắm biển của cư dân tòa nhà của giới thượng lưu này

Tòa tháp Eighty Seven Park nằm cạnh 2 công viên đầy cây xanh và có mặt hướng thẳng ra Đại Tây Dương kỳ vĩ

Djokovic phát biểu khi sở hữu khối bất động sản đáng mơ ước trị giá tới 6,7 triệu đô-la này: "Tôi như được truyền cảm hứng bởi mức độ dịch vụ tuyệt vời chưa từng có với một thảm thực vật phong phú trong nhà và tầm nhìn toàn cảnh cả và đất liền và biển cả. Tất cả đã cung cấp cho tôi và gia đình mình một môi trường sống hoàn hảo."

Tòa nhà có đầy đủ hệ thống spa, xông hơi, nhà tắm với nội thất sang trọng của thương hiệu thời trang Pháp danh tiếng Hermès

Căn hộ của Djokovic nằm ở tầng 18 tòa nhà "Eighty Seven Park", có tầm nhìn từ sân thượng và ban công hướng mắt ra thẳng Đại Tây Dương

Căn bếp ấm cúng và đầy đủ tiện nghi khi gia đình Nole quây quần dùng bữa

Phòng tắm với cửa kính trong suốt theo phong cách gợi cảm và rất hiện đại

Phòng ngủ có ban công riêng để chủ nhà thưởng ngoạn quan cảnh Miami. Đây là điểm nhấn độc đáo, hấp dẫn tại các căn hộ nơi đây.

