Video Djokovic xuất sắc khuất phục Del Potro ở chung kết đơn nam US Open 2018:

Federer thường bỏ qua China Open ở Bắc Kinh trong lịch thi đấu của mình trước thềm Thượng Hải Masters

Phát biểu về vấn đề China Open (Trung Quốc mở rộng) dù là một giải sân cứng ATP 500 có tiền thưởng hậu hĩnh nhưng vẫn không kéo được Federer hào hứng tham dự như Djokovic hay Nadal, Giám đốc điều hành giải đấu này – ông Thomas Ross có vẻ “giận dỗi” cho biết:

“Vấn đề với Roger không phải là thiếu sự quan tâm đến việc tới Bắc Kinh dự giải. Tôi nghĩ đó là do lịch thi đấu của anh ấy. Mùa giải US Open với anh ấy luôn là một lịch trình khá dày, đặc biệt là từ năm ngoái.

Mọi người ở độ tuổi của anh ấy sẽ xuống phong độ, nhưng anh ấy vẫn cam kết dự Laver Cup, tranh tài ở Thượng Hải và tất nhiên anh ấy vẫn chơi các giải ở châu Âu trước ATP Finals. Chúng tôi tôn trọng lịch thi đấu của anh ấy và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp. Anh ấy đã 37 tuổi! Thực tế là Roger Federer đang tận hưởng từng khoảnh khắc của mình.”

VietBao.vn