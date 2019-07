Sự kiện:

Video Djokovic hạ Federer trong loạt bóng bền ở chung kết Wimbledon:

Djokovic có cơ hội cân bằng thành tích Grand Slam với Federer - Nadal

Djokovic trong giai đoạn có Boris Becker đã giành 6 Grand Slam và 14 Masters 1000, nhưng có lẽ HLV Marian Vajda có những dấu ấn đậm nét hơn với 10 Grand Slam, đặc biệt là Grand Slam thứ 16.

Nếu Wimbledon 2014 là khi Djokovic đạt trạng thái sung mãn về mọi mặt thì ở Wimbledon 2019 này là một Djokovic phải chia sức qua từng set để đối đầu với Federer mạnh mẽ một cách kinh ngạc, giao bóng tốt hơn, và có chiến thuật cực kỳ hợp lý.

Federer chọn cách tấn công vào trái tay của Djokovic từ cả những cú bung hết xoáy hết lực, hay những cú cắt bóng cực chìm lôi Djokovic vào trong sân.

Nhưng qua đây Djokovic lại cho thấy sự hoàn thiện tới mức không còn một chút điểm yếu nào, hóa giải nó bằng những cú giật trái vô cùng chính xác, có tới 17 điểm back-hand trực tiếp (3 cú tiếp cận, 8 cú đôi công và 6 cú bắn lưới).

Khi Federer giao bóng tốt hơn, ace nhiều hơn, lỗi kép ít hơn, Djokovic cho thấy khả năng giao bóng hai ở những điểm quyết định là phi thường, đôi khi có tốc độ lên tới 181 km/h.

Khi Federer đứng ôm sân trả giao bóng, để thu hẹp cả góc chữ T lẫn các cú xé ra mang thì Djokovic biến hóa bằng cả những cú body serve thẳng vào người Federer ngay từ cú giao bóng 1.

Đây là sự khác biệt với thời điểm body serve của Nadal thường chỉ dùng cho bóng 2, nên Djokovic đã khiến Federer thực sự bối rối, chỉ một lần tạo ra được áp lực ngược trở lại.

Nếu trận chung kết năm 2008 giữa Nadal và Federer đã vào sách, đã lên phim với những pha bóng siêu thực đều đặn qua cả 5 set (không có set nào chênh quá 2 game), thì trận chung kết này sẽ đi vào những giáo trình huấn luyện, với một chương riêng rẽ: Làm thế nào để đánh bại đối thủ là người giỏi nhất thế giới, lại chơi một trận gần như hoàn hảo.

