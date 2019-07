Sự kiện:

Novak Djokovic

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

3 lần Djokovic cứu 2 match point trước Federer ở Grand Slam

Djokovic chiến thắng bởi lối chơi khiến anh là người khó bị đánh bại nhất

Chưa có một phong cách nào trong thế giới tennis lại hợp để đánh bại nhiều kiểu đối thủ như của Djokovic. Nole không cần phải đa dạng hóa lối chơi của chính mình, hay thêm thắt quá nhiều tiểu tiết màu mè, bởi chiến thuật của anh, bao gồm sự phòng ngự chắc chắn, di chuyển rộng và đánh baseline hiệu quả, đã bao quát phần lớn những cách hóa giải đối phương.

Nếu các tín đồ của Federer cho rằng Roger là đỉnh cao của sự hoàn mỹ trong tennis, Djokovic gợi nhắc cho chúng ta rằng tennis là một trò chơi mà chiến thắng là mục tiêu hàng đầu. Những cú slice trái tay của Federer là một cách thắng, nhưng Djokovic thắng bằng cách biến mình thành một pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Và đó lại là một cách thắng đơn giản mà hiệu quả nhất, anh chiến thắng vì anh là người khó bị đánh bại nhất.

