3 Grand Slam của mùa giải tennis 2019 đã trôi qua. Novak Djokovic đã đăng quang ở Australian Open. Rafael Nadal tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại Roland Garros. Và tưởng chừng Roger Federer sẽ xưng vương lần thứ 9 tại Wimbledon khi đã có đến 2 championship point trong tay khi cầm giao bóng ở game thứ 16 tại set 5 trận chung kết vừa qua.

Ấy vậy nhưng "Tàu tốc hành" đã không thể giành cúp vàng tại All England Club năm nay khi đối thủ của anh - Djokovic quá xuất sắc và được cả thần May mắn ủng hộ. Nole đăng quang sau 5 set nghẹt thở vượt qua Federer 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3) khi đồng hồ trên sân Trung tâm cán mốc kỷ lục 4 giờ 57 phút (kỷ lục mới một trận chung kết Wimbledon).

Djokovic đăng quang Wimbledon 2019 trong nỗi cay đắng cực độ của "bại tướng" Federer

Djokovic chính thức bảo vệ thành công ngôi vương giải đấu này và cũng đã có Grand Slam đánh đơn thứ 16 trong sự nghiệp. Xét về số danh hiệu cao quý nhất làng banh nỉ thê giới này, tay vợt nam số 1 thế giới người Serbia hiện đã rút ngắn đáng kể khoảng cách với hai đối thủ đang xếp thứ 2 và dẫn đầu danh sách này là Nadal và Federer xuống chỉ còn kém họ 2 và 4 chức vô địch loại này.

Video trận chung kết đỉnh cao giữa Federer và Djokovic ở Wimbledon 2019:

Federer và Nadal bị Djokovic chen chân vào cuộc đua tranh kỷ lục "Vua Grand Slam"

Cho đến cuối năm 2009, Federer vẫn đang thống trị làng banh nỉ thế giới khi đã có 15 Grand Slam, Nadal có 6, trong khi Djokovic mới dậm chân mỗi chức vô địch danh hiệu này ở Australian Open 1 năm trước đó.

Đến mùa giải 2010, Nadal thâu tóm đến 3/4 Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon và US Open). Nhưng chỉ 1 năm sau, Djokovic đã vươn mình mạnh mẽ khi đăng quang ở Melbourne, London và New York để kết thúc năm 2011 với ngôi số 1 thế giới đầy bầy ngờ nhưng xứng đáng. Cuộc đua Grand Slam của tay vợt sinh ra ở Belgrade (Serbia) với Nadal đã bắt đầu thu hẹp dù khoảng cách với Federer lúc ấy vẫn "xa vời vợi".

Nhưng Djokovic thật sự đáng sợ nhất trong giai đoạn 2015 và 2016. Trong 2 mùa giải đó, tay vợt sinh năm 1987 này đã ẵm đến 5/8 chức vô địch Grand Slam.

Djokovic gặp may mắn lớn khi ở Roland Garros năm 2016, "Vua đất nện" Nadal phải rút lui trước trận đấu ở vòng 3 với đồng hương Marcel Granollers mở ra con đường rộng mở để Nole thắng Andy Murray trong trận chung kết và lần đầu tiên đăng quang trên sân Philippe Chatrier.

6 năm sau khi Federer vượt qua kỷ lục 14 Grand Slam của đàn anh Pete Sampras, Nadal và Djokovic cũng đã tiếp cận đáng kể "Tàu tốc hành". Cuộc đua Grand Slam khi kết thúc năm 2016 bắt đầu trở nên gay cấn: Federer 17, Nadal 14 và Djokovic 12.

Federer chững lại từ sau chức vô địch Wimbledon 2012 khi phải gần 5 năm sau, anh mới giành Grand Slam tiếp theo. Đó là khi "Tàu tốc hành" hạ Nadal trong trận chung kết kinh điển ở Australian Open 2017. Mùa giải 2017 cũng là lúc Federer và Nadal "chia nửa giang sơn" khi cặp đôi này chia nhau thâu tóm 4 Grand Slam trong năm ấy.

Năm 2018, Djokovic đối diện sức ép lớn khi Federer bảo vệ thành công chức vô địch ở Australian Open, Nadal làm điều tương tự tại Roland Garros. Nhưng với một tay vợt lỳ đòn và bản lĩnh như Nole, "đầu hàng" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh.

Djokovic nhọc nhằn vượt qua Nadal sau 5 set nghẹt thở ở bán kết Wimbledon 2018 trước khi thắng thuyết phục "ngựa ô" Kevin Anderson ở chung kết giải này để giải tỏa cơn khát hơn 2 năm không giành Grand Slam. Nỗi oan ức bị nghi ngờ "ngủ say trên chiến thắng" sau khi hoàn tất trọn bộ 4 chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp kể từ khi đăng quang Roland Garros 2016 qua đó cũng được Nole dẹp tan.

Djokovic đăng quang 4/5 Grand Slam gần nhất kể từ Wimbledon 2018 đến Wimbledon 2019. Và nếu bảo vệ thành công chức vô địch ở US Open năm nay (26/8 - 8/9) tại New York, tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại sẽ chỉ còn cách Nadal và Federer lần lượt 1 và 3 Grand Slam.

Mùa giải Federer Nadal Djokovic 2003 1 0 0 2004 4 0 0 2005 6 1 0 2006 9 2 0 2007 12 3 0 2008 13 5 1 2009 15 6 1 2010 16 9 1 2011 16 10 4 2012 17 11 5 2013 17 13 6 2014 17 14 7 2015 17 14 10 2016 17 14 12 2017 19 16 12 2018 20 17 14 2019 20 18 16

Số Grand Slam của bộ ba Federer, Nadal, Djokovic ở 17 mùa giải qua kể từ khi họ giành Grand Slam đầu tiên

Djokovic trẻ hơn 2 đại kình địch này 1 và 5 tuổi, và sự nghiệp vẫn đang rất thành công sau tuổi tam tuần, cơ hội để Nole vươn lên san bằng, thâm chí qua mặt Federer để trở thành "Ông Vua" của các danh hiệu này như anh tuyên bố là rất sáng nước.

VietBao.vn