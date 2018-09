Video trận chung kết đơn nam Mỹ mở rộng năm 2018 giữa Djokovic và Del Potro:

4 Grand Slam mùa trước chia đều cho 2 tay vợt vĩ đại Federer và Nadal

Djokovic từng thừa nhận sự trở lại mạnh mẽ sau những chấn thương lưng của Federer và chấn thương cổ tay của Nadal khiến họ bỏ dở mùa giải 2016 và trở lại siêu mạnh mẽ năm 2017 là động lực cực lớn để anh noi theo.

Và quả thực, đó không phải là những lời nói xã giao của Nole. Tay vợt có biệt danh “Djoker” cũng đã phải trải qua một năm 2017 tồi tệ khi trắng tay ở cả 3 Grand Slam tham dự, trong đó, tại Wimbledon anh phải bỏ dở trận tứ kết với Tomas Berdych vì chấn thương khuỷu tay và phải nghỉ toàn bộ phần còn lại của mùa giải.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã trở lại trật tự của nó. Djokovic đăng quang ở cả Wimbledon, Cincinnati Masters và US Open để chính thức trở thành tay vợt thứ 3 sau Nadal và Federer giành vé dự ATP Finals – giải đấu quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất năm diễn ra từ 11-18/11 ở nhà thi đấu O2 tại London (Anh).

Đây là sân chơi danh giá mà Nole đã 5 lần đăng quang (2008, 2012-2015). Và biết đâu đấy, năm nay, với phong độ cao và tâm lý hưng phấn trở lại, anh lại tiếp tục lên đỉnh để san bằng kỷ lục lần thứ 6 nhận cúp giải bát hùng này như Ivan Lendl và Roger Federer.

VietBao.vn