Video Novak Djokovic đánh bại Kevin Anderson ở chung kết đơn nam Wimbledon 2018:

Djokovic với áp lực khổng lồ phải bảo vệ danh hiệu ở Wimbledon

Nhưng năm nay, sức ép cực lớn sẽ đến với cả Djokovic và Nadal, từ chính tham vọng giành Grand Slam thứ 2 mùa này của họ, sức ép bảo vệ ngai vàng của Nole, cơn khát danh hiệu này suốt 9 năm qua của Nadal hay kể cả việc “nghỉ ngơi” không đúng lúc khi bị nghi ngờ không có cảm giác thi đấu tốt trên sân cỏ trong quãng 3 tuần xen giữa Roland Garros và Wimbledon của bộ đôi kỳ phùng địch thủ này.

Liệu họ hay cựu vương Federer hoặc một “ẩn số” lạ sẽ đăng quang ở Grand Slam sân cỏ sắp tới. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là tân vô địch tại giải đấu đặc biệt với truyền thống bắt các tay vợt phải sử dụng tất cả trang phục và dụng cụ thi đấu đều màu trắng (màu của Hoàng tộc Anh quốc) trong tháng 7 này?

Xếp hạng hạt giống chính thức Wimbledon 2019:

Nam Nữ 1 DJOKOVIC, Novak (SRB) 2 FEDERER, Roger (SUI) 3 NADAL, Rafael (ESP) 4 ANDERSON, Kevin (RSA) 5 THIEM, Dominic (AUT) 6 ZVEREV, Alexander (GER) 7 TSITSIPAS, Stefanos (GRE) 8 NISHIKORI, Kei (JPN) 9 ISNER, John (USA) 10 KHACHANOV, Karen (RUS) 11 MEDVEDEV, Daniil (RUS) 12 FOGNINI, Fabio (ITA) 13 CILIC, Marin (CRO) 14 CORIC, Borna (CRO) 15 RAONIC, Milos (CAN) 1 BARTY, Ashleigh (AUS) 2 OSAKA, Naomi (JPN) 3 PLISKOVA, Karolina (CZE) 4 BERTENS, Kiki (NED) 5 KERBER, Angelique (GER) 6 KVITOVA, Petra (CZE) 7 HALEP, Simona (ROU) 8 SVITOLINA, Elina (UKR) 9 STEPHENS, Sloane (USA) 10 SABALENKA, Aryna (BLR) 11 WILLIAMS, Serena (USA) 12 SEVASTOVA, Anastasija (LAT) 13 BENCIC, Belinda (SUI) 14 WOZNIACKI, Caroline (DEN) 15 WANG, Qiang (CHN)

