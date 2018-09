To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Del Potro không thể gây bất ngờ cho Djokovic

Với đà tâm lý, Novak Djokovic tiếp tục chơi hay trong set 3. Ngay cả khi Del Potro đã bẻ được 1 game, thì Djokovic thậm chí bẻ tới 2 game của đối thủ. Set 3 kết thúc với phần thắng 6-3 nghiêng về tay vợt người Serbia.

Sau 3 giờ 19 phút kịch chiến, Novak Djokovic hạ gục Juan Martin del Potro trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2018. Như vậy, đây là Grand Slam thứ 2 liên tiếp của "Nole", kể từ khi vô địch Wimbledon 2018. Và trong cả sự nghiệp, đến nay Djokovic đã có Grand Slam thứ 14, sánh ngang với huyền thoại Pete Sampras. Trước mắt Djokovic là Roger Federer (20 danh hiệu Grand Slam) và Rafael Nadal (17 danh hiệu).

Thông số trận đấu

Djokovic 6-3, 7-64, 6-3 Del Potro 1 Aces 6 2 Lỗi kép 1 63% Tỷ lệ giao bóng 1 64% 50/74 (68%) Giao bóng 1 ăn điểm 38/57 (67%) 26/44 (59%) Giao bóng 2 ăn điểm 16/32 (50%) 4/7 (57%) Điểm Break 2/6 (33%) 111/207 (54%) Tổng số điểm 96/207 (46%)

VietBao.vn