HA Gia Lai thua đậm SL Nghệ An và nỗi ám ảnh sân Vinh Đã chín mùa giải liền, HA Gia Lai chỉ có 2 điểm rời sân Vinh với hai lần hòa, còn lại là bảy trận thua. Đến độ người hâm mộ Nghệ An hay đùa dai rằng HA Gia Lai là đội bóng được yêu thích của sân Vinh. Chiều 16-6, SL Nghệ An không Phan Văn Đức, không Khắc Ngọc đã ba lần phá lưới HA Gia Lai. Cả ba bàn thắng đến từ hiệp 2. Khi Tuấn Tài mở tỉ số và tiếp theo là Quang Tình và Olaha ấn định tỉ số 3-0. Thua trận, HA Gia Lai rớt xuống thứ 10 bảng tổng sắp, cùng 15 điểm với Nam Định và Hải Phòng.