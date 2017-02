- Dự kiến trong chiều nay, Ban kỷ luật VFF sẽ có án phạt dành cho CLB Long An, sau vở hài kịch mà đội bóng này diễn trên sân Thống Nhất ngày 19/2 vừa qua.

Xem lại vở hài kịch trên sân Thống Nhất:

Play

Hiện tại, án phạt dành cho CLB Long An đang được Ban kỷ luật xem xét với mức kịch khung, thậm chí sẽ xử với những án nặng chưa từng có.

Khoản 2, Điều 62, Quy chế kỷ luật của VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có ghi mức phạt dành cho việc làm gián đoạn trận đấu: “Đội bóng có các vi phạm làm cho trận đấu tạm thời gián đoạn thì bị phạt tiền tối thiểu 15 triệu đồng. HLV trưởng, đội trưởng của đội bóng vi phạm sẽ bị kỷ luật như tại khoản 1 nếu không xác định được người nào là chủ mưu. Trường hợp trận đấu không tiếp tục được, đội bóng có vi phạm sẽ bị xử thua 0-3 trận đấu đó (nếu kết quả trận đấu mà đội đó thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). Vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị loại khỏi giải và chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba quốc gia từ mùa giải sau và bị phạt tiền tối thiểu 50 triệu đồng”.

Trò hề của CLB Long An sẽ nhận những mức án rất nặng

Trường hợp CLB Long An ngừng trận đấu 10 phút, có trở lại sân thi đấu nhưng với tinh thần buông xuôi, gây hình ảnh phản cảm trong dư luận về giải đấu.

Trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đánh giá mức vi phạm của CLB Long An là “rất nghiêm trọng”. Điều đáng nói là trong quy định xử phạt thì mức độ “nghiêm trọng” cũng có mức phạt rất nặng. Tất cả phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận, đánh giá vấn đề của ban kỷ luật VFF đối với hành vi ngừng trận đấu 10 phút, sau đó vào thi đấu nhưng với một thái độ “như không thi đấu” từ CLB Long An.

Ngoài mức án dành cho CLB, thì những cá nhân của đội bóng Long An cũng sẽ phải nhận án phạt nặng tay từ Ban kỷ luật VFF. Theo đó, thủ môn Minh Nhựt với hành vi đứng quay lưng không bắt quả phạt đền, chưa kể nhào lộn như một chú hề trên sân. Không dừng lại, sau đó, các cầu thủ Long An đã không chịu tranh chấp và để các cầu thủ TP.HCM tự do thoải mái ghi tiếp 2 bàn thắng nữa.

Những cá nhân khác như HLV trưởng, đội trưởng cũng sẽ phải nhận án phạt vì xúi giục các cầu thủ bỏ dở trận đấu, phản ứng với trọng tài. Riêng cá nhân Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm sẽ được xem xét, nếu báo cáo ghi rõ ông này có phản ứng thái quá với trọng tài cũng bị “xử”.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch VPF, đồng thời là cựu chủ tịch CLB Long An, anh trai ông Võ Thành Nhiệm, nhấn mạnh: “Tôi không bênh vực cho cái sai. Dù trọng tài có sai đi chăng nữa, CLB cũng không thể có phản ứng xấu xí như vậy. Cứ theo luật mà xử, bất kể đó là đội bóng nào”.

Đ.N

VietBao.vn