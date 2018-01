U-23 Malaysia vào bảng C cùng với Iraq, Saudi Arabia và Jordan, được dự báo là có thể thầy trò HLV Ong Kim Swee làm nên chuyện. Giải tập huấn M-150 Thái Lan mời U-23 Việt Nam dự nhưng “bỏ rơi” U-23 Malaysia. Và thời gian đó đội này âm thầm tập kín ở nhà, sau đó tìm đến Trung tâm bóng đá Mokpo của Hàn Quốc tập huấn trước khi sang Trung Quốc dự VCK.

U-23 Thái Lan ở bảng B cùng với Nhật, Triều Tiên và Palestine đều rất mạnh nhưng bóng đá Thái Lan lại nuôi mộng lớn là vào được vòng trong.

Các cầu thủ U-23 Malaysia đến vòng chung kết bằng ngôi nhất bảng. Ảnh: GETTY IMAGES

U-23 Việt Nam ở bảng D cùng Hàn Quốc, Úc và Syria cũng rất mạnh và HLV Park Hang-seo cũng muốn các học trò mình làm hơn 1 điểm như mọi người mong muốn.

Trong ba đội Đông Nam Á thì cửa sáng nhất là U-23 Malaysia, dù chỉ là á quân SEA Games 29. Malaysia là đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và cả sức mạnh lẫn may mắn vào bảng tương đối nhẹ so với Thái Lan và Việt Nam. Họ có những mẫu cầu thủ “chơi được” với những đội bóng Tây Á như Thanabalan - một cầu thủ rất khỏe và càn lướt rất tốt. Hay Adam Nor Azlin, Kutty Abbad hoặc đội trưởng Adib Zainuddin… đều là những cầu thủ có thể hình, khỏe và chơi bóng bổng tốt.

Ở bảng C, U-23 Malaysia cạnh tranh với Saudi Arabia thì khó nhưng với U-23 Iraq và U-23 Jordan thì có thể được.

VietBao.vn