Ngày 8-8, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health” đã tổ chức lễ trao giải tháng thứ nhất.

Theo đó, sau lễ phát động, hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia trên http://dibo.vn và tải app. Sau một tháng phát động, hơn 500 đội và hơn 3.000 thành viên đã đăng ký thi đua, kiên trì duy trì vận động thể chất. Căn cứ vào kết quả, BTC đã chọn ra 50 đội và 50 cá nhân có thành tích cao nhất để trao giải tháng đầu tiên.

Cũng tại đây, BTC cho biết sau ngày 1-8, khi tập hợp kết quả thì BTC nhận thấy nhiều thành tích không hợp lý. Cụ thể, có những cá nhân đi bộ đến 466.782.166 bước.

Đại diện BTC trả lời câu hỏi của báo chí.

Nhận thấy có vấn đề gian lận, BTC đã rà soát với đội kỹ thuật kiểm tra lại và loại tư cách thi đấu với 13 cá nhân, tương ứng với loại năm đội có các cá nhân tham gia vì có hành vi gian lận trong cuộc thi.

Tại chương trình, BTC đã trao giải cho ba cá nhân có thành tích cao nhất: Mỗi cá nhân một đôi giày Adidas trị giá 3 triệu đồng/mỗi đôi.

Trao giải cho 50 đội và 50 cá nhân xuất sắc tiếp theo, mỗi đội/cá nhân nhận được một quả bóng Động lực tiêu chuẩn FIFA, trị giá 1.500.000 đồng/quả bóng.

Chương trình dự kiến tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7-10-2019, giải tháng thứ hai dự kiến vào đầu tháng 9 và trao giải chung cuộc dự kiến vào ngày 15-10-2019.

“Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health" là cuộc thi do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Walk for your health" do Tổ chức Y tế thế giới phát động trên toàn cầu.

