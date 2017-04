Cả Chelsea và Tottenham đều ca khúc khải hoàn hồi giữa tuần, điều có nghĩa đội bóng chủ sân White Hart Lane vẫn ít hơn 4 điểm so với The Blues. Kể từ nay cho đến cuối mùa giải, bộ đôi này vẫn còn 5 trận đấu và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì hy vọng bám đuổi, Tottenham cần phải đánh bại Arsenal. Trận hòa không bàn thắng giữa Man City và M.U vào rạng sáng 28-4 giúp Arsenal thắp lên tia hy vọng cạnh tranh một vị trí top 4.

Sau chiến thắng vượt qua Leicester City, The Gunners vẫn duy trì vị trí thứ sáu, ít hơn 5 điểm so với Man Xanh, nhưng họ còn 6 trận trong tay. Với cuộc khủng hoảng chấn thương ở Etihad và Old Trafford, đoàn quân của HLV Wenger không phải không còn cơ hội nếu biết tận dụng.

Chuyến đi tới White Hart Lane là thách thức lớn với Wenger và các học trò. Bóng dáng của cuộc khủng hoảng phong độ kể từ đầu năm 2017 vẫn ám ảnh “Pháo thủ”. Tuy vượt qua Man City ở bán kết FA Cup và đánh bại Leicester hồi giữa tuần, Arsenal vẫn vật lộn với sơ đồ chiến thuật mới của chiến lược gia người Pháp. Trái với những vấn đề nhất định của Arsenal, Tottenham thực sự là một thế lực đáng gờm ở mùa giải này.

Họ là đội bóng duy nhất có thể gây áp lực lên Chelsea và là một trong những đội bóng để thua ít nhất tại Premier League. Kể từ đầu mùa giải, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino mới chỉ thất bại 3 trận, cùng thành tích với M.U. Chỉ có Chelsea, M.U và Liverpool đánh bại được Tottenham và tất cả đều diễn ra trên sân khách. Đó sẽ là thách thức rất lớn cho thầy trò Wenger.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea sẽ phải giải bài toán không kém phần hóc búa mang tên Everton. Đại diện vùng Merseyside vẫn theo đuổi tấm vé dự cúp châu Âu và thầy trò HLV Conte buộc phải thận trọng tối đa nếu không muốn sẩy chân.

Một số trận đáng chú ý:

(Ngày 30-4)

18h: M.U - Swansea City

20h5: Everton - Chelsea

Middlesbrough - Man City

22h30: Tottenham - Arsenal

VietBao.vn