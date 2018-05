Ngày trở lại Việt Nam làm việc trên cương vị mới là HLV trưởng CLB TP.HCM, ông Toshiya Miura được chào đón nồng nhiệt và nhận về sự tôn trọng lẫn niềm tin sau những dấu ấn nhất định cùng ĐT Việt Nam trước đó.

So với HLV Mihail của FLC Thanh Hóa (vừa mới bị sa thải vì thành tích không như mong đợi), ông Miura bước vào V-League 2018 thuận lợi hơn rất nhiều với vốn hiểu biết về bóng đá Việt, cái uy nhất định trước cầu thủ trong đó nhiều người từng là học trò cũ trên tuyển, và đặc biệt là được cung cấp những cầu thủ chất lượng.

Đầu mùa, HLV Miura (trái) hứng khởi và tự tin cùng TP.HCM chinh phục tốp 3 V-League

Đầu mùa, CLB TP.HCM nằm trong tốp đầu những CLB "chịu chơi" nhất khi sở hữu phòng thay đồ mới tiêu chuẩn 5 sao, xe buýt tiền tỷ đón rước, có bảng điện tử trên sân như các giải châu Âu, có đội hình chất lượng với nhiều hợp đồng "bom tấn"... Hỗ trợ chuyên môn cho ông Miura là một ê-kíp chuyên nghiệp với đủ các vị trí từ trợ lý chuyên môn, trợ lý ngôn ngữ, HLV thủ môn, chuyên gia thể lực người Đức, chuyên gia vật lý trị liệu người Nhật...

Một khởi đầu không thể thuận lợi hơn với ông thầy người Nhật!

Thế nhưng mọi chuyện dần trở nên u ám khi vòng quay khắc nghiệt của V-League khởi động, kéo theo những tổn thất không mong muốn về lực lượng.

Tiền vệ chủ lực Trần Phi Sơn dính chấn thương gối phải nghỉ một tháng. Tiền đạo ngoại binh Gustavo chưa hẹn ngày trở lại cũng vì chấn thương, còn trung vệ Ngọc Thịnh sau 3 trận ra sân đã phải nghỉ hết mùa do đứt dây chằng chéo. Tiền đạo có biệt danh "gà son" là Gonzalo chưa thể ra sân ở giai đoạn lượt đi do vướng thủ tục nhập tịch. Mới nhất, hậu vệ Sầm Ngọc Đức nhận án treo giò 4 trận, đội trưởng Trương Đình Luật bị cấm thi đấu 3 trận do hành vi bạo lực ở vòng 1/8 Cúp quốc gia.

Song "biến cố" lớn nhất với CLB TP.HCM đến từ việc quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đột ngột từ chức do bất đồng quan điểm với đơn vị chủ quản, khiến đội bóng như "rắn mất đầu" và đối mặt với những khủng hoảng.

Bầu không khí nặng nề trong buổi tập của thầy trò Miura sau một loạt biến cố xảy ra với đội bóng

Ngay sau quyết định từ chức của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, một bầu không khí nặng nề bao trùm lên buổi tập sáng 3-5 của thầy trò HLV Miura. Rất nhiều cầu thủ và thậm chí là các thành viên ban huấn luyện, bao gồm của ông thầy người Nhật cũng phảng phất âu lo về số phận đội bóng, cũng như của chính mình tới đây sẽ đi về đâu.

Để xua tan bầu không khí nặng nề đó, lãnh đạo CLB TP.HCM đã cho toàn đội đi ăn nhà hàng vào chiều cùng ngày. Thế nhưng thầy trò Miura vẫn chưa thể trút bỏ bi quan khi nhìn về tương lai.

Chủ nhật này, họ phải tiếp đội đầu bảng là Hà Nội trong tình cảnh mất tới 6 trụ cột vì những lý do khác nhau. Chưa kể sau đó HLV Miura tiếp tục phải giải những "bài toán khó" mang tên SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, Bình Dương... ở giai đoạn cuối lượt đi, thời điểm áp lực "phải lọt tốp 3" lên tới đỉnh điểm.

Giữa muôn trùng gian khó, liệu rằng ông thầy người Nhật có đủ bản lĩnh cũng như cơ hội để hoàn thành mục tiêu như đã cam kết với lãnh đạo đội bóng cũng như người hâm mộ?

