Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết dự kiến lễ gặp mặt và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều 31-1 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng từ sân bay Vinh (Nghệ An) về quê nhà và vinh danh tặng hoa, tặng bằng khen.

Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho cầu thủ Bùi Tiến Dũng.

Theo lịch trình, lúc 18 giờ 30 đêm 30-1, cầu thủ Bùi Tiến Dũng sẽ cùng các cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đang thi đấu cho CLB SLNA; Nguyễn Công Phượng (quê huyện Đô Lương, Nghệ An), hiện đang thi đấu cho CLB HAGL; thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng (quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đi chuyến bay VN1715 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về sân bay Vinh lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn Thế Hoàn- Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cùng cán bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, UBND huyện Đức Thọ sẽ đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng tại sân bay Vinh và tặng hoa, chúc mừng. Bố, mẹ và người thân, bạn bè ở quê nhà (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) sẽ đi xe xuống TP Vinh đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng.

Tại Nghệ An, theo kế hoạch, vào lúc 19 giờ 15 phút đêm 30-1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và người dân sẽ đón 5 cầu thủ trên tại sân bay Vinh. Nhiều người dân ở TP Vinh (Nghệ An) cho biết sẽ ra đường đón và chào các cầu thủ đi từ sân bay Vinh về Quảng trường Hồ Chí Minh

(TP Vinh, Nghệ An).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường sẽ tặng hoa và tặng bằng khen cho các cầu thủ quê Nghệ An. Đồng thời, tỉnh Nghệ An sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ.

