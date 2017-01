"Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với chúng tôi. Chelsea phải làm khách ở Anfield và tôi tin chắc rằng họ sẽ dồn toàn lực để cố gắng đánh bại chúng tôi", HLV Conte nói.

Trước khi gặp The Blues, Liverpool đã trải qua chuỗi trận thảm hại khi thua liên tiếp 3 trận trên sân nhà, trong đó có 2 trận khiến họ bị loại khỏi FA Cup và League Cup. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp coi như sẽ "giường cờ trắng" hoàn toàn trong cuộc đua vô địch Premier League năm nay nếu thua tiếp Chelsea, bởi khoảng cách lúc này giữa hai đội đã là 10 điểm.

Tuy nhiên, HLV Conte rõ ràng có lý do để e ngại đội chủ nhà. Liverpool mùa này thất thường nhưng lại luôn chơi rất hay trước những đội bóng lớn. Hơn nữa, họ sẽ có sự trở lại của trụ cột Sadio Mane, và hàng công của The Kop sẽ sắc nhọn hơn rất nhiều, sau quãng thời gian ngôi sao này tập trung ĐTQG Senegal dự CAN 2017.

Liverpool (phải) sẽ làm tất cả để cản bước Chelsea

"Hành quân tới Anfield là thử thách nặng nề với mọi đội bóng. Sau 3 trận thua liên tiếp, họ đang rất giận dữ và sẽ đá theo cách không còn gì để mất. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn chơi theo cách của mình và hãy chờ xem điều gì xảy ra", Conte chốt lại.

Lúc này, sau 22 vòng, Chelsea vẫn đang cô đơn trên đỉnh bảng xếp hạng với 55 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal tới 8 điểm.

Với Liverpool, nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ chạm tới cột mốc 4 trận thua liên tiếp trên sân nhà, kỷ lục tồi tệ nhất của Lữ đoàn đỏ kể từ năm 1990.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 23 PREMIER LEAGUE, RẠNG SÁNG 1-2-2017:

02:45 AFC Bournemouth - Crystal Palace

02:45 Arsenal - Watford

02:45 Burnley - Leicester City

02:45 Middlesbrough - West Bromwich Albion

02:45 Sunderland - Tottenham Hotspur

02:45 Swansea City - Southampton

03:00 Liverpool - Chelsea

RẠNG SÁNG 2-2:

02:45 West Ham United - Manchester City

03:00 Manchester United - Hull City

03:00 Stoke City - Everton

VietBao.vn