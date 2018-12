Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết để bảo đảm an ninh, an toàn cho số lượng lớn cổ động viên (CĐV) Việt Nam dự kiến sẽ sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup tại Kuala Lumpur vào ngày 11-12 tới, ngày 7-12, đại diện Đại sứ quán đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thể thao, Bộ Nội vụ và Liên đoàn bóng đá Malaysia.

CĐV Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup - Ảnh: Reuters

Tại buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã đề nghị phía Malaysia cũng như Ban Tổ chức trận đấu tạo điều kiện thuận lợi cho các CĐV Việt Nam trong việc mua vé vào sân; có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho CĐV Việt Nam; hạn chế không để xảy ra va chạm giữa các cổ động viên; cung cấp các đầu mối về an ninh, cấp cứu y tế để liên lạc, phối hợp xử lý trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết.

Tối ngày 7-12, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã ra sân bay chào đón và hỗ trợ Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhập cảnh Malaysia an toàn, thuận lợi.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục duy trì, cử cán bộ thường xuyên túc trực đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán, sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng sở tại xử lý các vấn đề phát sinh, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, ngày 7-12, Bộ Ngoại giao đã có bản tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng lưu ý CĐV Việt Nam sang Malaysia cổ vũ bóng đá trong trường hợp gặp khó khăn cần giúp đỡ, đề nghị liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia : +60 321.484.534 hoặc +60 321.410.709; hoặc số của Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.

VietBao.vn

D.Ngọc