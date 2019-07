Trả lời tờ VI của Hà Lan, De Ligt thừa nhận tiền bạc không đóng vai trò quan trọng trong việc anh chọn lựa CLB mới. "Những ai biết tôi đều sẽ hiểu điều đó. Mỗi người đều có ý kiến riêng, và tôi luôn tôn trọng, nhưng vài người đặt điều thật quá dễ dàng".

De Ligt hiện nhận lương 7,5 triệu euro mỗi mùa tại Juve, kèm 4,5 triệu tiền thưởng. Khoản đãi ngộ này giúp anh trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 2 tại Italy, chỉ sau Cristiano Ronaldo.

Trung vệ sinh năm 1999 cũng tiết lộ lý do khiến anh bị MU từ chối. "Mỗi ngày là điều mới. Bố tôi tự dưng béo lên, và đó lại là lý do khiến MU từ chối chiêu mộ tôi. Thôi cái lý giải đấy đi chứ", De Ligt nói về chuyện đội chủ sân Old Trafford từ chối muốn có anh vì lo ngại nguy cơ bị thừa cân tương tự những người trong gia đình, yếu tố hoàn toàn có thể vì gen di truyền.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, De Ligt cũng lên tiếng bảo vệ người đại diện Mino Raiola: "Ông ấy có nhiều kinh nghiệm. Tại Hà Lan, quá nhiều ý kiến tiêu cực về Mino. Tuy nhiên, tôi không nhìn sự việc theo cách đó. Tôi nghĩ nếu bạn hỏi tất cả cầu thủ mà Mino làm đại diện rằng ông ấy có làm được việc không, câu trả lời sẽ luôn là có".

"Đó mới là quan trọng nhất. Không phải điều người ta nói gì về ông ấy, mà là chuyện Mino làm được gì cho bạn", De Ligt quả quyết. Trong buổi lễ ra mắt De Ligt tại Juventus, Raiola thậm chí được CĐV hét vang tên vì mang trung vệ người Hà Lan tới Turin.

De Ligt có màn ra mắt CLB mới Juventus trong trận gặp Tottenham tại ICC Cup diễn ra ở Singapore tối 21/7. Anh vào sân từ ghế dự bị và có gần 30 phút chơi cùng đồng đội mới.

Juve đã có 2 bàn vào lưới Tottenham do công của Gonzalo Higuain và Ronaldo, nhưng siêu phẩm từ giữa sân của Harry Kane trong phút bù giờ đã mang chiến thắng về cho Tottenham.

Còn MU sau khi từ chối chiêu mộ De Ligt vẫn chưa chiêu mộ trung vệ nào. Vụ mua Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng vẫn chưa được chốt.

Trung vệ Matthijs De Ligt tỏ ra hãnh diện khi được siêu sao người Bồ Đào Nha ngỏ lời mời đến Juventus. Tuy nhiên, quyết định này đã được anh đưa ra từ trước đó.

