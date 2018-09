Đội đua thuyền rowing nữ đã mang về tấm Huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18. Ảnh: Tiến Tuấn

Bước chuyển tích cực

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ du đấu thành công ở ASIAD 18 với kết quả chung cuộc giành 38 huy chương, gồm 4 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc, 18 Huy chương đồng, xếp thứ 17 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội. So với chỉ tiêu phấn đấu giành tối thiểu 3 Huy chương vàng, trong đó có 1 Huy chương vàng ở nhóm môn thể thao Olympic, có thể nói Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, trong tổng số 4 Huy chương vàng, có 2 Huy chương vàng thuộc nhóm môn Olympic. So với kỳ ASIAD 17 - năm 2014, thể thao Việt Nam đã có những bước chuyển tích cực. Tại Á vận hội cách đây 4 năm, Việt Nam giành được 36 huy chương nhưng trong đó chỉ có 1 Huy chương vàng ở môn wushu - thuộc về võ sĩ Dương Thúy Vi của Hà Nội.

Ngoài 4 tấm Huy chương vàng, thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam còn có những kết quả rất đáng khích lệ. Đáng kể nhất là thành tích giành 1 Huy chương bạc ở nội dung bơi 1.500m tự do nam và 1 Huy chương đồng bơi 800m tự do nam của kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng. Với kết quả bơi 1.500m tự do hết 15 phút 1 giây 63 và bơi 800m tự do hết 7 phút 54 giây 32, Huy Hoàng đã phá sâu 2 kỷ lục quốc gia của chính mình (lần lượt là 15 phút 20 giây 10 - bơi 1.500m tự do, và 7 phút 58 giây 07 - bơi 800m tự do). Đó thực sự là bước tiến vượt bậc của kình ngư 18 tuổi và chắc chắn đây sẽ là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam trong năm nay.

Bên cạnh đó là thành tích nằm trong nhóm 4 đội bóng dẫn đầu ở môn bóng đá nam của đội tuyển Olympic Việt Nam. Không kém những tấm huy chương, việc các cầu thủ Việt Nam thi đấu chững chạc, tự tin trước các đối thủ mạnh của châu Á thực sự làm nức lòng người hâm mộ.

Ấn tượng vận động viên Thủ đô

Trong nhiều năm qua, Hà Nội thường xuyên góp 30% trong tổng số vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam và góp 30% trong tổng số huy chương của Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế quan trọng. Trong bảng thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18, các vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội đã góp sức giành 16 huy chương, gồm 1 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng (42,1%). Trong đó, không thể không kể đến tấm Huy chương vàng điền kinh quý giá thuộc về vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo - gương mặt được Hà Nội đầu tư từ nhiều năm qua, đã được UBND TP Hà Nội tuyển vào biên chế theo diện đặc cách dành cho các tài năng thể thao.

Trong số 6 tấm Huy chương bạc ASIAD 18 cũng đậm dấu ấn của vận động viên Thủ đô với 1 tấm Huy chương bạc cá nhân của võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh. Ngoài ra là 5 Huy chương bạc đồng đội, cụ thể: Môn pencak silat, Hà Nội giành 3 Huy chương bạc đồng đội, lần lượt do công của Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình (nội dung quyền đồng đội nữ), Vũ Tiến Dũng, Vũ Xuân Thành, Lưu Văn Nam (nội dung quyền đồng đội nam), Trần Đức Danh, Lê Hồng Quân (nội dung quyền đôi nam). Môn cầu mây, Hà Nội có vận động viên góp mặt trong đội hình giành Huy chương bạc nội dung 4 người dành cho nữ. Môn rowing, Hà Nội có Đinh Thị Hảo, Trần Thị An nằm trong đội hình 4 tay chèo giành Huy chương bạc thuyền 4 nữ. Đó là chưa kể trong tấm Huy chương vàng "mở hàng", mang ý nghĩa giải tỏa áp lực cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 của đội rowing thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, có dấu ấn rất lớn của huấn luyện viên đua thuyền Hà Nội, cũng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển đua thuyền quốc gia Lê Văn Quang.

Trong số những vận động viên Hà Nội góp sức giành 9 Huy chương đồng tại ASIAD 18, môn wushu có 3 Huy chương đồng cá nhân, do công của các võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang, Nghiêm Văn Ý, Dương Thúy Vi; môn cầu mây góp 2 Huy chương đồng (đội tuyển cầu mây Việt Nam nội dung nhóm 4 nam - có sự tham gia của các vận động viên Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Hoàng Lân, Đậu Văn Hoàng; đội tuyển regu đồng đội nữ). Còn lại là 4 Huy chương đồng của Ngô Hữu Vượng (bắn súng), Nguyễn Thị Tâm (boxing, hạng cân 51kg nữ), Nguyễn Thị Lan (kurash, hạng cân 73kg nữ), điền kinh 4x400m tiếp sức nữ (có sự góp sức của Nguyễn Thị Oanh).

Đặc biệt, không thể không kể đến màn thi đấu ấn tượng của 7 cầu thủ Hà Nội, gồm Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy.

Sẽ có những cuộc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhưng qua bảng thống kê thành tích tại ASIAD 18, có thể thấy những dấu hiệu tích cực trong sự phát triển của thể thao Việt Nam. Trong đó, vai trò chủ lực hàng đầu của thể thao Thủ đô đã một lần nữa được khẳng định rõ ràng. Mai Hoa

