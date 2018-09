Sáng nay (25/9), tại London (Anh), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tổ chức Gala trao giải The Best 2018. 3 cầu thủ lọt vào vòng chung kết cạnh tranh giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018” là Ronaldo, Salah và Modric.

Modric giành giải The Best năm 2018 (Ảnh: Getty).

Sau khi cùng Real giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, cùng với việc đưa Croatia lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi Á quân ở một kỳ World Cup, Modric đã xuất sắc ẵm giải The Best .

Phát biểu trong ngày được vinh danh ở giải The Best, Modric cho biết: “Đầu tiên tôi muốn chúc mừng Mohamed Salahvà Cristiano Ronaldo vì mùa giải tuyệt vời họ đã có. Tôi chắc chắn rằng trong tương lai họ sẽ có cơ hội khác để giành danh hiệu The Best.

Danh hiệu này cũng chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành người giỏi nhất với nỗ lực làm việc, cống hiến và niềm tin. Mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực”.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Modric giật giải The Best. Tiền vệ sinh năm 1985 đã phá vỡ sự thống trị của Ronaldo và Messi – những người thay nhau đăng quang trong thập kỷ qua./.

Các giải thưởng xuất sắc nhất năm của FIFA

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Luka Modric (Real Madrid và Croatia)

PC_Article_Middle

Loading...

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta (Orlando Pride và Brazil)

HLV đội nam xuất sắc nhất: Didier Deschamps (đội tuyển Pháp)

HLV đội nữ xuất sắc nhất: Reynald Pedros (Lyonnais Feminin)

Bàn thắng đẹp nhất năm: Mohamed Salah (trận gặp Everton)

Giải thưởng Fair Play: Lennart Thy

CĐV tuyệt vời nhất: Peru

Hoàng Yến/VOV.VN

VietBao.vn