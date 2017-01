Nadal nỗ lực tột cùng trong trận thắng Dimitrov. Ảnh: REUTERS

Không chỉ gay cấn với hơn 5 giờ đồng hồ kịch chiến, trận đấu còn đặc biệt khó lường khi cả 2 liên tục bẻ được bàn giao bóng của đối thủ và chung cuộc, tay vợt giàu bản lãnh hơn đã giành được chiến thắng.

Ở ván đấu thứ nhất, Nadal bẻ được bàn giao bóng thứ 2 của Dimitrov, qua đó giành chiến thắng 6-3. Nhưng tay vợt người Bulgaria chứng tỏ anh là một đối thủ đầy khó chịu khi xuất sắc bẻ đến 3 bàn giao bóng của Nadal trong ván thứ 2 để rồi cân bằng tỷ số 1-1.

Sau đó, 2 tay vợt tỏ ra rất ngang tài ngang sức, khiến 2 ván đấu liên tục phải bước vào loạt tie-break để phân thắng bại, với Nadal vượt lên dẫn trước và Dimitrov một lần nữa cân bằng tỷ số.

Trong ván đấu cuối cùng, Dimitrov tỏ ra đuối sức dần dù trẻ hơn Nadal đến 5 tuổi. Anh bị đối thủ bẻ bàn giao bóng thứ 5 và chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6

Dimitrov tỏ ra mệt mỏi ở thời điểm cuối trận. Ảnh: REUTERS

Chiến thắng nghẹt thở trước Dimitrov một lần nữa cho thấy hình ảnh của một Nadal sung mãn thời đỉnh cao. Tay vợt người Tây Ban Nha thua kém đối thủ về số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp (8 so với 20) và số điểm chiến thắng (45 so với 78) nhưng bù lại, Nadal phòng ngự tốt và mắc ít lỗi đánh bóng hỏng hơn. Cả trận, Nadal chỉ mắc 43 lỗi so với 69 của Dimitrov

Đối thủ của Nadal trong trận chung kết sẽ là kỳ phùng địch thủ Roger Federer – người đã đánh bại hạt giống số 4 Stanilas Wawrinka (Thụy Sĩ) trong trận bán kết diễn ra trước đó một ngày.

Nadal vỡ òa trong hạnh phúc sau trận thắng. Ảnh: REUTERS

Đây cũng là lần thứ 9 Nadal chạm trán Federer trong các trận chung kết Grand Slam, với 6 trận thắng và 2 trận thua trong những cuộc đấu trước đó. Hồi năm 2009, Nadal từng đánh bại Federer ở trận chung kết Úc mở rộng.

Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của tay vợt người Tây Ban Nha khi đã gần 3 năm anh vắng bóng trong các trận chung kết Grand Slam (lần gần nhất là ở Roland Garros 2014).

Theo Huy Đăng - Tuổi trẻ

VietBao.vn