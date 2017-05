Chẳng thể đòi hỏi tốt hơn ở các cầu thủ U-20 Việt Nam dù đến nay thì hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam vẫn còn chút nuối tiếc sau trận hòa New Zealand. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xứng đáng ngẩng cao đầu ra về với 1 điểm có được trước New Zealand và chơi ngang ngửa với Honduras dù thua 0-2.

U-20 Việt Nam vẫn thua Honduras ở yếu tố sức mạnh

Ra biển lớn thì nhiều thứ phải đối mặt nhiều khó khăn mà ngay cả một HLV giàu bằng cấp như Hoàng Anh Tuấn cũng khó tiên liệu hết. Chỉ qua thực tế thì U-20 Việt Nam mới đúc kết được nhiều kinh nghiệm.

Nhìn vào lứa U-20 này thì họ đã làm được nhiều hơn mong đợi. Thua Pháp có gì đáng nói. Phải học hỏi họ để tiến lên, còn thua Honduras 0-2 và hòa New Zealand, đó là sự tiến bộ, ít ra là vượt qua chính mình.

U-20 Việt Nam đã nỗ lực tột độ

Chỉ cách đây hơn bảy năm, các lứa từ trẻ đến đội tuyển quốc gia Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á đã là điều xa xỉ. Nay U-19 vượt qua vòng loại châu Á và có mặt ở World cup U-20 thì đã thành công vượt bậc.

Những lần bóng đá Việt Nam có mặt ở vòng chung kết châu Á trước đây như U-16, lứa Văn Quyến, Minh Đức…là do Việt Nam chủ nhà (không phải đấu loại) đến khi tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007 cũng thế (là chủ bảng) nên miễn đấu loại.

Đến 2009, thì hai đội trẻ Việt Nam do HLV Hoàng Văn Phúc và Triệu Quang Hà (U-16 và U-19) lần đầu tiên dẫn quân ra nước ngoài thi đấu và đoạt vé dự vòng chung kết. Nhưng tại vòng chung kết thì thua thảm ba trận vòng bảng rồi về.

Thanh Bình trong nỗ lực kiểm soát bóng

…Nay lứa U-20 có mặt ở World Cup là đã quá thành công. Không thể đốt cháy giai đoạn được và chúng ta cần tiếp tục chờ những thế hệ đàn em của Hà Đức Chinh, Quang Hải, Trần Thành, Tiến Dũng… l

Ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn nếu sau này ông còn có dịp dẫn dắt một lứa U-20 khác tham dự các giải châu Á hoặc World Cup thì nhất định kinh nghiệm của ông sẽ khác vì đã qua những trải nghiệm lớn hai năm nay rồi.

Trung vệ Tấn Sinh của U-20 Việt Nam

HLV Darren Bazelay của New Zealand cũng thế thôi. Hai năm trước là chủ nhà nhưng New Zealand vào vòng 16 đội bằng vé vớt, còn lần này tất nhiên kinh nghiệm đã nhiều hơn và ông đã mang về chiếc vé “chính ngạch” cho U-20 New Zealand vào vòng 16 đội.

Kinh nghiệm đó là gì? Đó là trước Honduras, New Zealand đã “thòng” phương án chơi để thắng và họ làm được điều đó vì đã có sự chuẩn bị chu đáo cho phương án này, ngoài phương án chơi không thua.

Với U-20 Việt Nam và có lẽ với HLV Hoàng Anh Tuấn ông sẽ có được hàng loạt trải nghiệm quý giá, bổ ích, thậm chí là vào sách sau VCK World Cup U-20 này.

