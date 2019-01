Ba đội tuyển quốc gia của Đông Nam Á bị đánh giá yếu nhất

trong cuộc chơi Asian Cup 2019 và thực tế cho thấy họ không dễ dàng có những cuộc lật đổ như ở cấp độ trẻ. Đội tuyển Việt Nam sau hai địa chấn ở vòng chung kết U-23 châu Á hay vào tốp 4 Asiad 18 vẫn cho thấy sự non nớt khi đối diện các ông lớn ở cúp châu Á dành cho đội tuyển.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có hai trận thua Iraq và Iran, tương tự Philippines dù dưới tay của HLV đẳng cấp Eriksson vẫn thua hai trận bởi trình độ cầu thủ không hơn các đối thủ. Thái Lan thì ngay khai cuộc đã ngã ngựa trước Ấn Độ 1-4 và gượng dậy thắng Bahrain 1-0...

Thực chất chưa có đội bóng nào chắc chắn bị loại mới chỉ sau hai lượt trận đầu, do điều lệ giải quy định sẽ chọn 4/6 đội xếp thứ ba trong bảng có thành tích tốt nhất vào loạt đấu knock out. Tuy nhiên, cơ hội cho các đội bóng đã thua hai trận rất nhỏ nhoi và buộc họ phải cầu nguyện đến thần may mắn.

Các học trò HLV Park Hang-seo vẫn còn niềm tin và hy vọng trước trận cuối vòng bảng gặp Yemen. Ảnh: ANH HỮU

Chính ông Park Hang-seo đã thừa nhận cơ hội cho nhà vô địch AFF Cup 2018 vượt qua vòng bảng không nhiều. Đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải lấy 3 điểm của Yemen ở trận cuối và hồi hộp chờ các đối thủ ở bảng khác sơ sẩy. Ông Park cũng nói thẳng các học trò của mình không dễ đạt trình độ cao cần thiết tại đấu trường Asian Cup trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau chức vô địch Đông Nam Á.

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam theo cảm nhận của HLV Park Hang-seo là những trải nghiệm lớn ở sân chơi châu Á sẽ giúp cho đội quân trẻ nhất giải (bình quân 23 tuổi) của ông sẽ giỏi hơn trong tương lai. Còn lúc này, đẳng cấp của đội số một Đông Nam Á so với các ông lớn của châu lục vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Đến thời điểm này, dường như chỉ có Jordan biết gây sốc dù nằm ở vị trí 109 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ gây chấn động với chiến thắng nhà đương kim vô địch Úc và qua mặt đối thủ lớn Syria để nghiễm nhiên sớm giành một vé qua vòng bảng. Còn lại những trận đấu khác hầu hết là cuộc độc diễn của các đại gia châu Á có bề dày truyền thống ở sân chơi Asian Cup.

Ví như Hàn Quốc và Trung Quốc chung bảng C đều có hai chiến thắng dù không quá ấn tượng vẫn nhẹ nhàng lấy vé đi xa. Tương tự, Iran và Iraq ở bảng D tỏ ra mạnh hơn các đối thủ ở bảng D với cùng hai trận thắng. Saudi Arabia của bảng E hay tuyển Qatar, Nhật Bản ở bảng F trước giờ bóng lăn đã nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch thì họ cũng biết cách chứng tỏ mình xứng đáng là ông lớn của châu lục.

Trật tự ở làng bóng châu Á đã trở lại và cực khó xuất hiện những cuộc lật đổ vĩ đại khi các đại gia tỉnh giấc.

Toan tính của ông Park quyết chiến Yemen Chiều 14-1, các học trò ông Park Hang-seo ra sân tập ở địa điểm mới là TP Al Ain sau khi di chuyển từ Abu Dhabi để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Yemen. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành 3 điểm và nuôi hy vọng cạnh tranh một trong bốn suất đi tiếp dành cho bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thầy Park vẫn còn những toan tính riêng trước Yemen. Ảnh: ANH HỮU Cơ hội chiến thắng của thầy trò ông Park là rất lớn bởi tuyển Yemen không phải đối thủ quá khó chơi. Họ vừa thua nặng Iran 0-5 và thua Iraq 0-3 nhưng vấn đề là cách tổ chức lối chơi lẫn nhân sự không sánh bằng Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết các học trò của mình sẽ cố gắng hết sức cho đến phút cuối cùng ở trận quyết đấu Yemen vào ngày 16-1. Chút lo lắng của ông Park là thể lực của các tuyển thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều sau hai trận vắt sức trước đối thủ Iraq và Iran. Bên cạnh đó, hậu vệ Duy Mạnh bị hai thẻ vàng trong hai trận đấu này buộc phải thay thế bằng Thành Chung hoặc chọn giải pháp kéo Văn Hậu vào giữa, đưa Hồng Duy vào biên trái.

VietBao.vn