Thông tin LVPB đã 9 lần vô địch trong 12 trận chung kết liên tiếp họ tham dự, một kỷ lục trong 14 năm giải đấu được tổ chức. Trong khi đó VTV Bình Điền Long An là đội đương kim vô địch quốc gia nhưng mới lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết và mới 3 lần vô địch vào các năm 2009, 2011 và 2017. Trong năm 2018, cả 2 đội bóng đã từng gặp nhau ở 3 trận chung kết Cup Hùng Vương, Siêu Cup - Đạm Cà Mau và Đại hội TDTT toàn quốc, ưu thế đang nghiêng hẳn về BĐLA khi họ có 2 chiến thắng.

Sự hiện diện của những tay đập mạnh nhất của mỗi đội ngay từ đầu trận lại mang tới một kết quả rất cách biệt ở set 1, khi Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Kim Thanh, Dương Thị Hên bên phía VTV Bình Điền Long An chơi áp đảo nhờ khả năng phân phối của chuyền hai Thu Hà. Họ thắng cách biệt 25-14 và mặc dù Thông tin Liên Việt Postbank chơi khá hơn trong set 2, họ vẫn để thất bại 22-25.

Đứng trước nguy cơ thua sạch cả 3 set, đội hình trẻ của Thông tin LVPB vùng dậy mạnh mẽ và thắng 25/12 ở set 3. Linh Chi, Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung siết chặt phòng ngự cũng như tận dụng tối đa các cơ hội của mình, và ở set 4 họ đa dạng hóa các pha đánh trên lưới để thắng 25-23.

Trong set 5, kịch tính lên tới cao trào khi hai bên đua điểm số hết sức sát sao. Bất lợi bắt đầu xuất hiện cho Thông tin LVPB khi Linh Chi dính chấn thương phải rời sân, và dù vẫn chơi quyết tâm bất chấp sự vắng mặt của cây chuyền hai chủ lực để gỡ hòa 13-đều, họ để thua 2 điểm liên tiếp khiến VTV Bình Điền Long An thắng set 5 với tỷ số 15-13, chính thức bảo vệ thành công chức vô địch với chiến thắng 3-2.

