Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dù bị loại ở bán kết, Đình Nại vẫn sẽ có bước thăng tiến trên BXH thế giới

Đầu hiệp 2, Đình Nại có đến ba seri 4 điểm để dẫn ngược đối thủ 26-25. Tuy nhiên đó là tất cả những gì “Vua cơ điên Việt” thể hiện được. Phần còn lại của trận đấu, Anh Chiến càng khép chặt thế trận hơn nữa, chắt chiu ghi điểm để giành chiến thắng chung cuộc 40-29 sau 30 lượt cơ.

Giữ vững phong độ ấn tượng, Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục đánh bại Trần Đức Minh (Đồng Nai) trong trận chung kết với tỉ số 40-35 sau 34 lượt cơ.

Trở thành nhà vô địch quốc gia 2019, Anh Chiến “bỏ túi” trọn vẹn 30 điểm và sẽ giúp anh cải thiện thứ hạng đáng kể trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới. Trong khi đó dù bị loại ở bán kết, Đình Nại vẫn sẽ được cộng 12 điểm, giúp anh có bước thăng tiến nhẹ ở BXH thế giới.

Dương Quốc Hoàng vô địch Pool 10 bóng, giành suất SEA Games Ở nội dung pool 10 bóng nam, cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã xuất sắc vượt qua Lường Đức Thiện (Hà Nội) để giành chức vô địch. Cơ thủ TP.HCM đã giành 1 suất tham dự SEA Games 30 vào cuối năm tại Philippines. Quốc Hoàng là cơ thủ pool hàng đầu của Việt Nam từng đạt á quân SEA Games 2017 tại Malaysia. Quốc Hoàng (phải) nhận thưởng nóng 5 triệu đồng từ ông Nguyễn Đình Hoàng Nam – Đại diện CLB Billiards Rome Trải qua một tuần tranh tài, vòng chung kết Giải Billiards & Snooker Vô địch quốc gia năm 2019 tại Đà Nẵng đã kết thúc. Với 4 HCV ở các nội dung carom 1 băng, 3 băng, snooker và pool 10 bóng nam, đội tuyển TP.HCM xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn. Cũng qua giải đấu này, những cơ thủ tài năng của billiards Việt Nam đã được chọn ra để thi đấu SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay.

VietBao.vn