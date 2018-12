Sau gần 1,5 tháng kể từ vụ chiếc trực thăng của tỉ phú Vichai, Chủ tịch CLB Leicester City, rơi cũng là chừng ấy thời gian cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh tiến hành điều tra và bước đầu họ đã đưa ra kết luận.

Chiếc trực thăng King Power và tỉ phú Vichai (giữa).

Theo đó, không có lực bên ngoài tác động vào, tức là không có kẻ chủ mưu bắn hạ, hay trước đó có giả thiết đặt ra là chiếc trực thăng mang tên King Power bị chiếc flycam nào đó va vào.

Theo kết luận của cơ quan điều tra tai nạn hàng không thì nguyên nhân chiếc King Power (tên khác Special Bulletin) rơi là do cánh quạt sau đuôi của trực thăng gặp sự cố không thể kiểm soát được.

Mỗi lần đón và đưa tỉ phú Vichai đến sân King Power xem, chiếc máy bay đậu và cất cánh ngay vòng tròn giữa sân.

Phần cánh quạt sau đuôi là bộ phận cực kỳ quan trọng để lái và giữ thăng bằng cho toàn máy bay nhưng nó đã bị sự cố làm cho viên phi công không thể kiểm soát được.

Phần cánh quạt sau được phi công chính điều khiển bằng pedal đạp ở chân. Tuy nhiên do xảy ra sự cố nên những lệnh “đạp” pedal từ phi công trong buồng lái đã mất tác dụng, không truyền lực, không kết nối được để cánh quạt sau phát huy theo lệnh của phi công dẫn đến mất thăng bằng và rơi bổ xuống đất nổ tạo nên quả cầu lửa bên ngoài bãi đổ xe của sân King Power

lúc 20 giờ 35 ngày 27-10 (theo giờ Anh).

Những chỉ số của chiếc trực thăng xấu số đã cho thấy những kết luận của cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh là chính xác, hay nói khác đi là những chỉ số sai báo lên các đồng hồ hiển thị trong quá trình điều tra đều khớp và chính xác.

Năm người trên khoang máy bay đã qua đời.

Chiếc trực thăng Special Bulletin này do Ý sản xuất và được cơ quan an toàn hàng không châu Âu đánh giá là loại trực thăng an toàn nhất thế giới.

Nó có thể báo lỗi trước thời gian đủ lâu để tổ bay đối phó trước khi xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn này khiến năm người trên chiếc trực thăng thiệt mạng, đó là tỉ phú Vichai, cô trợ lý của ông Vichai vốn là cựu á hậu ảnh Thái Lan, một nam thư ký khác, cùng viên phi công chính là Eric Swaffer và bạn gái của viên phi công là Izabela Roza.

