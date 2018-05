Sau nhiều ngày chờ đợi từ phía cổ động viên và giới chuyên môn, cuối cùng đội tuyển Anh cũng công bố danh sách cầu thủ đến Nga. Trong khi nhiều đội tuyển đều đưa ra danh sách sơ bộ và chờ thêm thời gian để rút gọn, HLV Southgate lại quyết định công bố danh sách chính thức, kèm theo 5 cầu thủ dự phòng.

Bất ngờ duy nhất trong đội hình của đội tuyển Anh nằm ở trường hợp của Adam Lallana, tiền vệ là nhân tố không thể thiếu của “Tam sư” ở World Cup 2014 và EURO 2016. Ở mùa giải 2017/18, tiền vệ Liverpool không có nhiều cơ hội để ra sân vì chấn thương, và đó là lý do khiến Lallana nằm ngoài kế hoạch chính của HLV Southgate.

Lallana không có vé chính thức đến nước Nga. Ảnh: Getty Images.

Lallana chỉ có thể đến World Cup 2018 khi một trong số những cầu thủ trong danh sách chính thức bất ngờ chia tay vì chấn thương. Bên cạnh Lallana, còn có Tom Heaton, James Tarkowski, Lewis Cook và Jake Livermore chờ đợi cơ hội dự World Cup 2018 bằng "cánh cửa phụ".

Danh sách chính thức của ĐT Anh là 23 cái tên xứng đáng nhất theo toan tính của HLV Southgate. Tottenham là câu lạc bộ đóng góp nhiều nhất với 5 cầu thủ là Danny Rose, Tripper, Dier, Alli và Harry Kane. Tiếp đó là MU với Young, Jones, Lingard và Rashford.

Ashley Young là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình đang trẻ hóa của “Tam sư”. Sau mùa giải thần kỳ cùng MU, lão tướng 32 tuổi xứng đáng được HLV Southgate trọng dụng.

Trái ngược với điều đó, Chris Smalling phải "cay đắng" ngồi ngoài cuộc chơi. Mùa này, Smalling thi đấu thiếu ổn định trong màu áo MU và không thuyết phục được HLV Southgate. Trong khi, Phil Jones có cơ hội tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tài năng khác vắng bóng ở danh sách chính thức và dự phòng là Jack Wilshere. Tiền vệ từng được xem là thần đồng của bóng đá Anh, song chấn thương liên miên khiến ngôi sao Arsenal đánh mất mình. Ở giai đoạn cuối của mùa giải 2017/18, Wilshere chơi khá hay, nhưng HLV Southgate không nghĩ vậy.

Danh sách cầu thủ của đội tuyển Anh dự World Cup 2018

Thủ môn: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley).

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Man City), Phil Jones (Man Utd), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Spurs), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Spurs), Kyle Walker (Man City).

Tiền vệ: Dele Alli (Spurs), Eric Dier (Spurs), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Man Utd), Reuben Loftus-Cheek (Chelsea), Raheem Sterling (Man City), Ashley Young (Man Utd).

Tiền đạo: Danny Welbeck (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester), Harry Kane (Spurs), Marcus Rashford (Man Utd).

Dự phòng: Tom Heaton, James Tarkowski (Both Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livemore (West Brom) and Adam Lallana (Liverpool).

