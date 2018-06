Vài nét về Vũ Như Thành: Sinh năm 1981, quê Nam Định, vị trí sở trường trung vệ, từng thi đấu cho CLB: Thể Công, Becamex Bình Dương, The Vissai Ninh Binh, Vicem Hải Phòng, Hùng Vương An Giang, XM Fico Tây Ninh, Công an Nhân dân. Trong đó cùng CLB Bình Dương vô địch V-League 2007, 2008. Khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 2003, đoạt chức vô địch AFF Cup 2008, Như Thành được đánh giá là một trong số trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam.